2020-04-29T06:21:53+03:00
Общество

В Рязани скончался известный проектировщик, почетный строитель РФ Кирилл Еременко

До последнего Кирилл Давыдович передавал свой опыт молодому поколению в ООО «ПИ «Промгражданпроект», где трудился главным инженером проектов
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
В Рязани скончался известный проектировщик, почетный строитель РФ Кирилл Еременко. Фото: ООО "ПИ "Промгражданпроект".В Рязани скончался известный проектировщик, почетный строитель РФ Кирилл Еременко. Фото: ООО "ПИ "Промгражданпроект".
Изменить размер текста:

В Рязани на 90-м году ушел скончался известный проектировщик, почетный строитель России Еременко Кирилл Давыдович. Соболезнования родным и близким покойного выразили руководство и коллектив ООО «ПИ «Промгражданпроект».

Кирилл Давыдович внес большой вклад в воспитание молодежи, всегда всех поддерживал и помогал и делом и советом, помогал восстанавливать храмы по всей Рязанской области – в этом он нашел свое призвание.

«В быту Кирилл Давыдович был неприхотлив, очень любил путешествовать, узнавать что-то новое. Он прожил яркую жизнь, всегда имел активную позицию, его отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Светлая память о Кирилле Давыдовиче навсегда останется в наших сердцах», - говорится в сообщении.

ДОСЬЕ «КП»

Еременко Кирилл Давыдович родился 7 декабря 1930 года в Ставрополье. Окончив институт по специальности гидрология, он проектировал многие объекты в Советском Союзе.

В Рязань Кирилл Давыдович приехал с женой в 1970 году уже опытным специалистом. В те годы Рязань только начинала строиться, набирали специалистов в Институт «Рязангражданпроект», и Кирилл Еременко стал главным инженером мастерской №2, а в дальнейшем главным инженером проектов.

Многие объекты Рязани были спроектированы его коллективом и им лично. До последнего Кирилл Давыдович передавал свой опыт молодому поколению в ООО «ПИ «Промгражданпроект», где трудился главным инженером проектов.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Умер артист рязанского театра кукол Андрей Абрамов

Заслуженного артиста России не стало на 59-м году жизни (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани скончался известный проектировщик, почетный строитель РФ Кирилл Еременко
Скончались еще двое рязанцев с положительным тестом на коронавирус
Песня, написанная рязанками ко Дню Победы, собрала в соцсетях тысячи просмотров
Коронавирус в Рязанской области: появился еще один пост дорожного контроля
Коронавирус в Рязани: медработников больницы имени Семашко поощрят
РНПК подтвердила соответствие европейскому стандарту в производстве авиатоплива
Российские медики, борющиеся с коронавирусом, получат продуктовые наборы
Продление нерабочей недели в Рязани до 11 мая: случится ли еще инкубационный период
Коронавирус в Рязани, ситуация на 28 апреля 16.00: под наблюдением 2078 человек
Елена Сорокина не стала тянуть с отключением отопления в Рязани
Количество зараженных коронавирусом в районах Рязани на 28 апреля
Под Касимовом случилось второе смертельное ДТП за два дня
Минздрав высказался о сроках «коронавирусных» выплат рязанским медикам
«Ростелеком» и ОНФ организовали горячую линию волонтеров #МыВместе
Под Рязанью задержали браконьера, застрелившего оленя
Обновились данные по зараженным коронавирусом в районах Рязанской области на 28 апреля
71 ребенок заразился коронавирусом в Рязанской области
На окраине Рязани заложили фундамент ведического храма
Коронавирусом в Рязани 28 апреля заразился еще 101 человек. Всего заболевших – 788
В рязанской ОКБ готовы принять 180 заболевших коронавирусом
Последний концерт Киркорова перед реконструкцией «Олимпийского» покажут по ТВ
Жителей Рязанской области вывезут из Узбекистана спецбортом
Администрация обновила данные по зараженным коронавирусом в районах Рязани
В девяти районах Рязанской области 28 апреля отключат электричество