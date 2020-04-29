В Рязани скончался известный проектировщик, почетный строитель РФ Кирилл Еременко

29 Апр 2020 2020-04-29T06:21:53+03:00

До последнего Кирилл Давыдович передавал свой опыт молодому поколению в ООО «ПИ «Промгражданпроект», где трудился главным инженером проектов

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В Рязани на 90-м году ушел скончался известный проектировщик, почетный строитель России Еременко Кирилл Давыдович. Соболезнования родным и близким покойного выразили руководство и коллектив ООО «ПИ «Промгражданпроект».

Кирилл Давыдович внес большой вклад в воспитание молодежи, всегда всех поддерживал и помогал и делом и советом, помогал восстанавливать храмы по всей Рязанской области – в этом он нашел свое призвание.

«В быту Кирилл Давыдович был неприхотлив, очень любил путешествовать, узнавать что-то новое. Он прожил яркую жизнь, всегда имел активную позицию, его отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Светлая память о Кирилле Давыдовиче навсегда останется в наших сердцах», - говорится в сообщении.

ДОСЬЕ «КП»

Еременко Кирилл Давыдович родился 7 декабря 1930 года в Ставрополье. Окончив институт по специальности гидрология, он проектировал многие объекты в Советском Союзе.

В Рязань Кирилл Давыдович приехал с женой в 1970 году уже опытным специалистом. В те годы Рязань только начинала строиться, набирали специалистов в Институт «Рязангражданпроект», и Кирилл Еременко стал главным инженером мастерской №2, а в дальнейшем главным инженером проектов.

Многие объекты Рязани были спроектированы его коллективом и им лично. До последнего Кирилл Давыдович передавал свой опыт молодому поколению в ООО «ПИ «Промгражданпроект», где трудился главным инженером проектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU