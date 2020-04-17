Умер артист рязанского театра кукол Андрей Абрамов

17 Апр 2020 2020-04-17T08:42:33+03:00

Заслуженного артиста России не стало на 59-м году жизни

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16 апреля ушел из жизни актер рязанского театра кукол Андрей Абрамов. Об этом сообщается на сайте театра.

«Нас покинул друг, коллега, учитель. Мы пишем эти слова не потому что так принято говорить и думать на прощанье. А потому, что это правда.

Когда мы попросили артистов и сотрудников театра рассказать, какое событие определило их творческий путь, стало понятно, что многие «пришли» в профессию вслед за Абрамовым. Он удивлял, вдохновлял, служил примером. Его герои, роли, спектакли – навсегда в нашей памяти. А вы помните? Чубуков в спектакле «Снился мне сад», Селифан в спектакле «Брат Чичиков», Иван Бездомный в «Мастере и Маргарите», Серый волк в «Трех поросятах», Швейк в спектакле «Иосиф Франц против Франца Иосифа» и многие-многие другие. Но сегодня, конечно, мы в первую очередь вспоминаем Летчика в спектакле «Маленький принц».

Вместе с героем мы выходим в открытый Космос. По сюжету. И дальше. За пределы жизненного опыта.

Маленький принц говорит Летчику: «Тебе покажется, будто я умираю, но это неправда...Видишь ли... это очень далеко. Мое тело слишком тяжелое. Это все равно, что сбросить старую оболочку. Тут нет ничего печального...»

Мы говорим с грустью про артиста: не стало.

Мы говорим с благодарностью о человеке: был.

И счастье, что мы немножко тоже были рядом...

Светлая память».

Умер актер рязанского театра кукол Андрей Абрамов. Фото: Театр кукол.

ДОСЬЕ «КП»

Заслуженный артист России Абрамов Андрей Львович родился 27 января 1962 года.

Окончил театральное училище в Екатеринбурге.

Владел перчаточными куклами, тростевыми куклами, марионетками, теневыми куклами и другими.

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ИСТОЧНИК KP.RU