15 Апр 2020 2020-04-15T13:51:39+03:00

Коллектив театра соболезнует родным и близким, а также многочисленным почитателям ее таланта

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15 апреля ушла из жизни актриса Рязанского театра драмы Надежда Кроткова. Коллектив театра соболезнует родным и близким, а также многочисленным почитателям ее таланта.

«В последние годы Надежда много болела, но актерская душа всегда стремилась на сцену, мечтала о новых ролях…» - говорится в сообщении администрации театра драмы.

ДОСЬЕ «КП»

Надежда Кроткова родилась 2 сентября 1971 года в Рязани.

В юности выступала в народном театре, руководителем которого был заслуженный артист России М. Черно-Иваненко.

Окончила Рязанский заочный институт Московского государственного университета культуры и искусств (1997, специальность «режиссер любительского театра», руководитель курса – В. Шульман).

Уже на первом курсе института, в 1992 году, была принята в труппу Рязанского государственного областного театра драмы. Дебютировала в роли Луизы в спектакле «Коварство и любовь» Ф. Шиллера.

Несомненной удачей стала роль в спектакле «Кроткая» по Ф.М. Достоевскому, поставленном на малой сцене театра. Эта работа была отмечена дипломами на двух международных фестивалях.

В спектакле «Последние» М. Горького актриса блестяще сыграла роль

одной из дочерей Коломийцева, Надежды, беспощадно разоблачая все порочные черты характера героини.

Работы последних лет, среди которых Гонерилья в «Короле Лире», Джейн в «Клиническом случае», подчеркивали разностороннее дарование актрисы.

Надежда Кроткова отличалась большой работоспособностью и постоянным поиском внутренней сути каждой роли, поэтому ее героини были столь жизненны, объемны, сочны и многогранны.

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ИСТОЧНИК KP.RU