После тяжелой болезни умер врач-рентгенолог больницы №11 Андрей Барсук

13 Май 2020 2020-05-13T19:37:44+03:00

Это вторая смерть среди врачей клиники в течение недели

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5 мая в Рязани скончался еще один врач клинической больницы №11. На 53-м году жизни не стало Андрея Николаевича Барсука, руководителя службы гражданской обороны, врача-рентгенолога. Умер специалист после тяжелой продолжительной болезни.

«Коллектив больницы №11 выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Николаевича в связи с невосполнимой утратой…» - говорится в сообщении.

Напомним, что 29 апреля на 61-м году жизни скончалась заведующая детским инфекционным ларингитным отделением рязанской больницы №11, главный внештатный детский инфекционист регионального минздрава Марина Анатольевна Пискунова.

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ИСТОЧНИК KP.RU