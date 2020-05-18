«Врач работает, средства защиты есть». Минздрав прокомментировал слова хирурга из Шацка

18 Май 2020 2020-05-18T13:05:41+03:00

Чиновники отреагировали на видеообращение Александра Ляпин, который якобы решил уйти из профессии из-за ситуации с коронавирусом

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Врач-хирург Шацкой межрайонной больницы Александр Ляпин не оказывал медицинскую помощь пациентам, больным коронавирусом, а средства индивидуальной защиты во всех отделениях медучреждения имеются в достаточном количестве. Об этом сообщило министерство здравоохранения Рязанской области «АиФ-Рязань».

— В настоящее время врач-хирург находится на рабочем месте, — отметили в пресс-службе. — Хирургическое отделение располагается в отдельно стоящем здании на третьем этаже. Плановый прием и госпитализация приостановлены, оказывается только экстренная и неотложная медицинская помощь. За время ограничительных мероприятий, введенных с 20 марта, больных с положительным COVID-19 в хирургическом отделении не зарегистрировано.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видеообращение хирурга Шацкой межрайонной больницы Александра Ляпина, который решил «прекратить рабочую деятельность и уйти из профессии» из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

— Я устал работать и бояться в той ситуации, когда у нас нет ни средств защиты, ни доплат, ни страховки от коронавирусной инфекции, — сказал специалист. — Руководство больницы, зная об этом, не обеспечивает должную защиту, изоляцию и все противоэпидемические мероприятия, которые необходимы в данной ситуации (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU