Рязанский мининстр ответил медикам, не получившим коронавирусные выплаты

18 Май 2020 2020-05-18T16:16:13+03:00

Управленец предположил, что у их пациентов диагноз еще не подтвержден, однако работники скорой помощи в этом сомневаются

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18 мая министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий в эфире телеканала «Россия 1» вышел на прямую связь с сотрудниками станции скорой помощи. Медицинские работники рассказали, что не получили ни копейки выплат, обещанных президентом, хотя контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией.

- Это была очень тяжелая больная. Меня вызвали на отек легких. Мы были без средств индивидуальной защиты – только в масках и перчатках. Часа два мы ее реанимировали. Позже оказалось, что у нее подтвержден коронавирус. Меня посадили на карантин. Теперь оказалось, что меня нет в списках, - сказала врач Ольга Шахматова.

По словам ее коллеги Марины Юмаевой, списки предоставляет Роспотребнадзор. Андрей Прилуцкий предположил, что упомянутый пациент, возможно, все-таки не успел пройти процедуру подтверждения диагноза лабораторными исследованиями и компьютерной томографией. Ольга Николаевна, в свою очередь, спросила:

- Почему больные, которых я перевозила в стационар для ковид-больных, уже с результатами КТ, с характерными изменениями в легких тоже не вошли в этот список?

Министр конкретно ответить не смог, лишь заверив, что власти «готовы разбираться с каждым индивидуально». Вместе с тем он заявил, что все медики, чьи пациенты уже внесены в реестр, выплаты получили в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU