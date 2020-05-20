20 Май 2020 2020-05-20T08:39:58+03:00

После совещания у Путина губернатор Любимов отчитался о выплатах медикам.

Глава Рязанского региона рассказал, кому из медработников и сколько начислили и доначислили денег

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19 мая состоялось совещание по вопросам поддержки экономики и граждан, на котором президент Владимир Путин особое внимание глав регионов уделил выплатам медработникам, помогающим больным пациентам с коронавирусом.

После совещания губернатор Рязанской области Николай Любимов отчитался о том, как в регионе обстоят дела с «путинскими выплатами».

По словам Любимова, к 15 мая стимулирующие деньги получили почти 3 тысячи работников медицинских учреждений, а после внесения изменений в 484-ое постановление правительства медработникам и бригадам скорой медицинской помощи перерасчитали выплаты - 16 и 17 мая деньги доначислили и перевели людям на зарплатные карты. Общая сумма выплат за апрель составила более 77 млн 306 тысяч рублей.

— На региональном уровне также предусмотрены деньги для поощрения медицинских работников. Из резервного фонда выделили 28,7 млн рублей. Это позволит оказать дополнительную помощь 2500 рязанским медикам, — сказал губернатор. — Региональные выплаты уже получили 103 сотрудника ОКБ имени Семашко и 127 работников городской Станции скорой медпомощи. 20 мая эти выплаты получат еще 153 сотрудника бригад «скорой». Кроме того, премированы 300 работников клинической станции скорой медицинской помощи, а также 59 активистов волонтерского движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU