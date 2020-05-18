Губернатор Любимов премировал 300 врачей, фельдшеров, водителей и медсестер
Губернатор Николай Любимов подписал несколько распоряжений о премировании медицинских работников, которые внесли значительный вклад в предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Рязанской области.
Благодарственное письмо губернатора и денежную премию получат следующие работники Городской клинической станции скорой медицинской помощи:
- Буравлев Юрий Геннадьевич, водителя в выездной бригаде скорой медицинской помощи;
- Воронин Александр Викторович, водитель;
- Дмитриев Борис Викторович, водитель;
- Егорова Светлана Викторовна, врач скорой медицинской помощи;
- Зеленюк Георгий Лазаревич, водитель;
- Иванова Ирина Анатольевна, фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи;
- Ишкин Борис Александрович, водитель;
- Кононенко Олег Анатольевич, водитель;
- Кочковой Олег Леонидович, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Кренделев Игорь Николаевич, водитель;
- Лядов Петр Николаевич, водитель;
- Маврин Андрей Владимирович, фельдшер скорой медицинской помощи специализированной выездной бригады анестезиологии-реанимации;
- Макеева Вера Анатольевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Малахова Мария Михайловна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Мальченко Сергей Сергеевич, водитель;
- Малявина Светлана Александровна, фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам;
- Манукина Светлана Сергеевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Маркина Ольга Викторовна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Марковкина Наталья Валерьевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Маркова Ольга Ивановна, фельдшер скорой медицинской помощи специализированной выездной бригады анестезиологии-реанимации;
- Мартолина Ольга Алексеевна, врач скорой медицинской помощи;
- Мартынова Елена Евгеньевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Мартынова Светлана Николаевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Матузин Сергей Николаевич, водитель;
- Матусев Александр Викторович, водитель;
- Машкова Татьяна Алексеевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Мещерякова Анастасия Валерьевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Митькина Любовь Ивановна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Назарова Анастасия Алексеевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Найденов Андрей Владимирович, фельдшера скорой медицинской помощи;
- Некротова Алла Викторовна, фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи;
- Ненахов Олег Борисович, врач-педиатр педиатрической специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи;
- Новикова Марина Сергеевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Ноздрачев Николай Александрович, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Павлов Александр Николаевич, водитель;
- Павлушин Юрий Александрович, водитель;
- Панасик Павел Антонович, водитель;
- Панькова Галина Федоровна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Паню Дмитрий Андреевич, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Пашкин Юрий Викторович, водитель;
- Першин Игорь Александрович, водитель;
- Платонов Артем Игоревич, медицинский брат выездной бригады скорой медицинской помощи;
- Подковырова Елена Александровна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Поликарпов Виктор Владимирович, водитель;
- Полкова Ольга Алексеевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Половина Алена Сергеевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Поляков Сергей Станиславович, водитель;
- Поморина Надежда Александровна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Поморина Наталья Владимировна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Папко Вячеслав Дмитриевич, водитель;
- Порядин Игорь Васильевич, водитель;
- Поселенцев Сергей Юрьевич, водитель;
- Потаев Артем Геннадьевич, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Почтарев Владимир Викторович, водитель;
- Пресняков Александр Владиславович, водитель;
- Прокопьев Антон Александрович, водитель;
- Пчелкин Виталий Викторович, водитель;
- Печенкин Юрий Анатольевич, водитель;
- Пыткова Ольга Викторовна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Рогов Андрей Николаевич, водитель;
- Рыбина Анастасия Николаевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Савидов Сергей Алексеевич, водитель;
- Савинкин Сергей Алексеевич, водитель;
- Сазонова Надежда Сергеевна, фельдшера скорой медицинской помощи;
- Салтыков Антон Евгеньевич, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Сальцына Любовь Владимировна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Самохвалов Антон Алексеевич, фельдшера скорой медицинской помощи;
- Секретарева Юлия Михайловна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Селезнев Геннадий Валентинович, старший врач станции скорой медицинской помощи;
- Сергеев Василий Федорович, фельдшера скорой медицинской помощи;
- Сергеев Сергей Юрьевич, водитель;
- Серегин Николай Николаевич, водитель;
- Сивков Роман Вячеславович, водитель;
- Сивоконь Марина Евгеньевна, врач скорой медицинской помощи;
- Сизов Александр Григорьевич, водитель;
- Скоблин Алексей Алексеевич, водитель;
- Сколобанов Владимир Анатольевич, водитель;
- Смирнов Николай Николаевич, водитель;
- Соколов Виталий Витальевич, водитель;
- Соколов Виталий Николаевич, водитель;
- Соловьев Сергей Васильевич, водитель;
- Соловьева Дарья Владимировна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Спирина Надежда Викторовна, фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи;
- Староверова Галина Александровна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Сторожук Сергей Владимирович, водитель;
- Стасурик Владимир Михайлович, водитель;
- Судаков Николай Александрович, водитель;
- Суринов Вячеслав Станиславович, водитель;
- Таганов Геннадий Васильевич, водитель;
- Тазина Ирина Юрьевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Тазов Виталий Иванович, водитель;
- Тарасов Евгений Вячеславович, врач скорой медицинской помощи;
- Тарасов Юрий Николаевич, водитель;
- Тарасова Наталия Николаевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Татарникова Альфия Усмановна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Темирбулатова Ирина Анатольевна, старший врач станции скорой медицинской помощи;
- Тимонин Михаил Николаевич, водитель;
- Тимофеев Александр Владимирович, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Тимохина Марина Васильевна, медицинская сестра кабинета подготовки к работе медицинских укладок;
- Треков Алексей Евгеньевич, водитель;
- Трошнина Анна Михайловна, фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам;
- Тюрин Илья Евгеньевич, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Устинкин Роман Анатольевич, водитель;
- Фаткин Александр Константинович, водитель;
- Федорова Татьяна Сергеевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Федосов Сергей Викторович, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Федченко Анастасия Александровна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Федюнина Юлия Сергеевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Фильцев Дмитрий Вячеславович, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Фоломеева Лариса Сергеевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Фурник Алену Релуевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Шалаевских Анастасия Андреевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Шендрик Валентина Васильевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Шигапов Ренат Каримович, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Шишов Станислав Валерьевич, водитель;
- Шкапрова Ольга Петровна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Шовба Борис Борисович, водитель;
- Штыркова Мария Александровна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Шубенкина Карина Евгеньевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Шубина Елена Ивановна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Щербаков Дмитрий Анатольевич, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Щербакова Надежда Леонидовна, старший фельдшер подстанции №4;
- Юдин Николай Васильевич, водитель;
- Юдина Галина Васильевна, врач скорой медицинской помощи;
- Юлтыпку Раиса Максимовна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Юнькова Ольга Александровна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Юрлова Мария Юрьевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Юшина Дарья Анатольевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Язынина Мария Валерьевна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Яшина Ольга Михайловна, фельдшер скорой медицинской помощи;
- Яшкина Наталья Вячеславовна, фельдшер скорой медицинской помощи.
Ознакомиться с именами остальных премированных медработников
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ИСТОЧНИК KP.RU
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