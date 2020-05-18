2020-05-18T16:54:14+03:00
Общество

Губернатор Любимов премировал 300 врачей, фельдшеров, водителей и медсестер

Глава Рязанского региона отметил тех, кто внес «значительный вклад в предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции» [список]
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Губернатор Николай Любимов премировал 300 врачей, фельдшеров, водителей и медсестер. Список медработников.Губернатор Николай Любимов премировал 300 врачей, фельдшеров, водителей и медсестер. Список медработников.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Губернатор Николай Любимов подписал несколько распоряжений о премировании медицинских работников, которые внесли значительный вклад в предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Рязанской области.

Благодарственное письмо губернатора и денежную премию получат следующие работники Городской клинической станции скорой медицинской помощи:

- Буравлев Юрий Геннадьевич, водителя в выездной бригаде скорой медицинской помощи;

- Воронин Александр Викторович, водитель;

- Дмитриев Борис Викторович, водитель;

- Егорова Светлана Викторовна, врач скорой медицинской помощи;

- Зеленюк Георгий Лазаревич, водитель;

- Иванова Ирина Анатольевна, фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи;

- Ишкин Борис Александрович, водитель;

- Кононенко Олег Анатольевич, водитель;

- Кочковой Олег Леонидович, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Кренделев Игорь Николаевич, водитель;

- Лядов Петр Николаевич, водитель;

- Маврин Андрей Владимирович, фельдшер скорой медицинской помощи специализированной выездной бригады анестезиологии-реанимации;

- Макеева Вера Анатольевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Малахова Мария Михайловна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Мальченко Сергей Сергеевич, водитель;

- Малявина Светлана Александровна, фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам;

- Манукина Светлана Сергеевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Маркина Ольга Викторовна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Марковкина Наталья Валерьевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Маркова Ольга Ивановна, фельдшер скорой медицинской помощи специализированной выездной бригады анестезиологии-реанимации;

- Мартолина Ольга Алексеевна, врач скорой медицинской помощи;

- Мартынова Елена Евгеньевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Мартынова Светлана Николаевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Матузин Сергей Николаевич, водитель;

- Матусев Александр Викторович, водитель;

- Машкова Татьяна Алексеевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Мещерякова Анастасия Валерьевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Митькина Любовь Ивановна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Назарова Анастасия Алексеевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Найденов Андрей Владимирович, фельдшера скорой медицинской помощи;

- Некротова Алла Викторовна, фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи;

- Ненахов Олег Борисович, врач-педиатр педиатрической специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи;

- Новикова Марина Сергеевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Ноздрачев Николай Александрович, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Павлов Александр Николаевич, водитель;

- Павлушин Юрий Александрович, водитель;

- Панасик Павел Антонович, водитель;

- Панькова Галина Федоровна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Паню Дмитрий Андреевич, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Пашкин Юрий Викторович, водитель;

- Першин Игорь Александрович, водитель;

- Платонов Артем Игоревич, медицинский брат выездной бригады скорой медицинской помощи;

- Подковырова Елена Александровна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Поликарпов Виктор Владимирович, водитель;

- Полкова Ольга Алексеевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Половина Алена Сергеевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Поляков Сергей Станиславович, водитель;

- Поморина Надежда Александровна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Поморина Наталья Владимировна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Папко Вячеслав Дмитриевич, водитель;

- Порядин Игорь Васильевич, водитель;

- Поселенцев Сергей Юрьевич, водитель;

- Потаев Артем Геннадьевич, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Почтарев Владимир Викторович, водитель;

- Пресняков Александр Владиславович, водитель;

- Прокопьев Антон Александрович, водитель;

- Пчелкин Виталий Викторович, водитель;

- Печенкин Юрий Анатольевич, водитель;

- Пыткова Ольга Викторовна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Рогов Андрей Николаевич, водитель;

- Рыбина Анастасия Николаевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Савидов Сергей Алексеевич, водитель;

- Савинкин Сергей Алексеевич, водитель;

- Сазонова Надежда Сергеевна, фельдшера скорой медицинской помощи;

- Салтыков Антон Евгеньевич, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Сальцына Любовь Владимировна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Самохвалов Антон Алексеевич, фельдшера скорой медицинской помощи;

- Секретарева Юлия Михайловна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Селезнев Геннадий Валентинович, старший врач станции скорой медицинской помощи;

- Сергеев Василий Федорович, фельдшера скорой медицинской помощи;

- Сергеев Сергей Юрьевич, водитель;

- Серегин Николай Николаевич, водитель;

- Сивков Роман Вячеславович, водитель;

- Сивоконь Марина Евгеньевна, врач скорой медицинской помощи;

- Сизов Александр Григорьевич, водитель;

- Скоблин Алексей Алексеевич, водитель;

- Сколобанов Владимир Анатольевич, водитель;

- Смирнов Николай Николаевич, водитель;

- Соколов Виталий Витальевич, водитель;

- Соколов Виталий Николаевич, водитель;

- Соловьев Сергей Васильевич, водитель;

- Соловьева Дарья Владимировна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Спирина Надежда Викторовна, фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи;

- Староверова Галина Александровна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Сторожук Сергей Владимирович, водитель;

- Стасурик Владимир Михайлович, водитель;

- Судаков Николай Александрович, водитель;

- Суринов Вячеслав Станиславович, водитель;

- Таганов Геннадий Васильевич, водитель;

- Тазина Ирина Юрьевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Тазов Виталий Иванович, водитель;

- Тарасов Евгений Вячеславович, врач скорой медицинской помощи;

- Тарасов Юрий Николаевич, водитель;

- Тарасова Наталия Николаевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Татарникова Альфия Усмановна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Темирбулатова Ирина Анатольевна, старший врач станции скорой медицинской помощи;

- Тимонин Михаил Николаевич, водитель;

- Тимофеев Александр Владимирович, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Тимохина Марина Васильевна, медицинская сестра кабинета подготовки к работе медицинских укладок;

- Треков Алексей Евгеньевич, водитель;

- Трошнина Анна Михайловна, фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам;

- Тюрин Илья Евгеньевич, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Устинкин Роман Анатольевич, водитель;

- Фаткин Александр Константинович, водитель;

- Федорова Татьяна Сергеевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Федосов Сергей Викторович, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Федченко Анастасия Александровна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Федюнина Юлия Сергеевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Фильцев Дмитрий Вячеславович, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Фоломеева Лариса Сергеевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Фурник Алену Релуевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Шалаевских Анастасия Андреевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Шендрик Валентина Васильевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Шигапов Ренат Каримович, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Шишов Станислав Валерьевич, водитель;

- Шкапрова Ольга Петровна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Шовба Борис Борисович, водитель;

- Штыркова Мария Александровна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Шубенкина Карина Евгеньевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Шубина Елена Ивановна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Щербаков Дмитрий Анатольевич, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Щербакова Надежда Леонидовна, старший фельдшер подстанции №4;

- Юдин Николай Васильевич, водитель;

- Юдина Галина Васильевна, врач скорой медицинской помощи;

- Юлтыпку Раиса Максимовна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Юнькова Ольга Александровна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Юрлова Мария Юрьевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Юшина Дарья Анатольевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Язынина Мария Валерьевна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Яшина Ольга Михайловна, фельдшер скорой медицинской помощи;

- Яшкина Наталья Вячеславовна, фельдшер скорой медицинской помощи.

Ознакомиться с именами остальных премированных медработников

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ИСТОЧНИК KP.RU

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