2020-05-19T12:08:33+03:00
Коронавирус Covid-19

СКР начал разбираться с невыплатами медикам из Спасского района

Ход и результаты доследственной проверки контролирует лично руководитель следственного управления Владимир Никешкин
Антон ВОХЕЧ
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Следователи уже проверяют информацию о выплатах работникам скорой помощи.Следователи уже проверяют информацию о выплатах работникам скорой помощи.Фото: Павел АВЕРИН
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Сотрудники следственного управления СКР по Рязанской области начали проводить доследственную проверку по информации, размещенной в интернете. Речь в ней идет о невыплате денежных средств водителям и медицинским работникам бригад «Скорой помощи» села Ижевское, задействованным в оказании помощи больным с признаками COVID-19. Эти медработники относятся к Спасской МРБ,

В ходе проверки следователям предстоит установить, есть ли законные основания для таких выплат, размеры существующих задолженностей, а также другие обстоятельства, которые могут нарушить права медицинского персонала и водителей.

Пресс-служба ведомства подчеркивает, что по результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение. Ход и результаты контролирует лично руководитель следственного управления Владимир Никешкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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