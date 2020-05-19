СКР начал разбираться с невыплатами медикам из Спасского района

19 Май 2020 2020-05-19T12:08:33+03:00

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Сотрудники следственного управления СКР по Рязанской области начали проводить доследственную проверку по информации, размещенной в интернете. Речь в ней идет о невыплате денежных средств водителям и медицинским работникам бригад «Скорой помощи» села Ижевское, задействованным в оказании помощи больным с признаками COVID-19. Эти медработники относятся к Спасской МРБ,

В ходе проверки следователям предстоит установить, есть ли законные основания для таких выплат, размеры существующих задолженностей, а также другие обстоятельства, которые могут нарушить права медицинского персонала и водителей.

Пресс-служба ведомства подчеркивает, что по результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение. Ход и результаты контролирует лично руководитель следственного управления Владимир Никешкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU