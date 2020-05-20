Медики Касимова записали видеообращение к президенту о выплатах

20 Май 2020 2020-05-20T17:47:34+03:00

Они заявили, что с начала апреля активно работали с больными коронавирусной инфекцией, но денег не получили

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В Касимове Рязанской области работники межрайонного медицинского центра записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Поводом стало отсутствие стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией.

Касимов. Коронавирусные выплаты.

Специалисты ренгенологического отделения заявили, что принимали как местных пациентов, так и приезжих - из Мурманской, Иркутской, Липецкой, Московской, Нижегородской областей:

- За апрель и май через наше отделение прошло 134 пациента с пневмонией, из них 19 с подтвержденным диагнозом COVID-19. Лечатся они в нашем отделении, проходят через нашу службу, и только в крайне тяжелых случаях мы их направляем на Рязань, - говорит врач.

По словам сотрудницы инфекционного отделения, зараженные коронавирусом поступают со 2 апреля:

- За апрель пролечено 50 человек, из них подтвержденных с «ковид» 19 человек, - отметила она. - Выплат врачу, среднему и младшему персоналу, работающему с коронавирусной инфекцией, мы не получили. Персонал, работающий на периферии, в отдаленных районах области, не был включен в реестр оплаты.

Медики обратились с просьбой разобраться в ситуации: «Деньги не выплачены ни за апрель, ни за май. Потом что кто-то посчитал, что мы, наверное, не заработали».

ИСТОЧНИК KP.RU