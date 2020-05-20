2020-05-20T17:47:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Медики Касимова записали видеообращение к президенту о выплатах

Они заявили, что с начала апреля активно работали с больными коронавирусной инфекцией, но денег не получили
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Касимове Рязанской области работники межрайонного медицинского центра записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Поводом стало отсутствие стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией.

Касимов. Коронавирусные выплаты.

Специалисты ренгенологического отделения заявили, что принимали как местных пациентов, так и приезжих - из Мурманской, Иркутской, Липецкой, Московской, Нижегородской областей:

- За апрель и май через наше отделение прошло 134 пациента с пневмонией, из них 19 с подтвержденным диагнозом COVID-19. Лечатся они в нашем отделении, проходят через нашу службу, и только в крайне тяжелых случаях мы их направляем на Рязань, - говорит врач.

По словам сотрудницы инфекционного отделения, зараженные коронавирусом поступают со 2 апреля:

- За апрель пролечено 50 человек, из них подтвержденных с «ковид» 19 человек, - отметила она. - Выплат врачу, среднему и младшему персоналу, работающему с коронавирусной инфекцией, мы не получили. Персонал, работающий на периферии, в отдаленных районах области, не был включен в реестр оплаты.

Медики обратились с просьбой разобраться в ситуации: «Деньги не выплачены ни за апрель, ни за май. Потом что кто-то посчитал, что мы, наверное, не заработали».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медики Касимова записали видеообращение к президенту о выплатах
Тесные питейные заведения в жилых домах Рязани могут запретить
В Рязани на Солотчинском посту ДПС нарушитель сбил сотрудника ГИБДД
Мэрия: Рязанцы могут не проводить поверку счетчиков за ЖКХ до конца года
Рязанских школьников обязали получить допуск к отмененным экзаменам
В Рязани прорабатывают несколько вариантов открытия детских садов
В четверг и в пятницу в Рязани будут отключать электричество
География коронавируса: скачок в Новомичуринске и пять новых точек на карте пандемии
Минздрав объяснил увольнение врачей ОКБ в период пандемии
Коронавирусом в Рязанской области заболели еще 17 человек из группы риска
Юрий Земцов, руководивший заводом САМ, получил награду в день рождения
В Рязани 20 мая выявили коронавирус еще у 92 человек. Всего зараженных – 2577
Рязанское отделение Сбербанка организовало ипотеку с доставкой на дом
Выплаты на детей 3-7 лет рязанцы начнут получать с 1 июня
Коронавирус в Рязани и области, 20 мая 8.30: на наличие инфекции проверяют 2522 человека
После совещания у Путина губернатор Любимов отчитался о выплатах медикам
Первый зампрокурора Рязанской области Юрий Монахов ушел на пенсию
Еще одного рязанского врача, умершего от коронавируса, включили в «Список памяти»
Еще одну маршрутку запустят в Рязани с 20 мая
Мэрия обновила статистику по зараженным районам Рязани на 19 мая
84-летняя рязанка победила коронавирус
Любимов наградил 59 волонтеров за борьбу с коронавирусом
Получил тяжелые травмы. В суд передано дело на руководителя старожиловского сельхозпредприятия
На семи улицах Рязани 20 мая отключат электричество
Для рязанцев, больных COVID-19 и нуждающихся в гемодиализе, развернули спецгоспиталь
В Рязани с балкона на 8 этаже сорвался пенсионер
В Рязани после COVID-19 поправился еще 21 человек