2020-05-21T13:17:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязанской области уже 290 детей заразились COVID-19

Наибольшее количество заболевших приходится на возрастную группу 46-64
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По данным оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, на 11.00 21 мая в регионе выявлено 2673 случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 94 теста являются условно подтвержденными. Таки образом общее количество рязанцев, наблюдаемых врачами составляет 2767 человек.

Наибольшее количество заболевших приходится на возрастную группу 46-64 – 999 человек. Заметно увеличилось число детей – теперь таковых 290.

ПОДРОБНАЯ СТАТИСТИКА

С подтвержденным диагнозом COVID-19:

- от 18 до 45 лет – 968 человек;

- от 46 до 64 лет – 999 человека;

- от 65 до 80 лет – 329 человека;

- старше 80 лет – 87 человека;

- дети – 290 человек (3 недели; двое по 1 месяцу, двое по 3 месяца, 8 месяцев, двое по 9 месяцев; 24 по 1 году; 11 по 2 годика; 12 по 3 годика; 10 по 4 года; 19 по 5 лет; 11 по 6 лет; 15 по 7 лет; 27 по 8 лет; 14 по 9 лет; 15 по 10 лет; 20 по 11 лет; 21 по 12 лет; 13 по 13 лет; 15 по 14 лет; 21 по 15 лет; 16 по 16 лет; 18 по 17 лет).

С условно подтвержденным диагнозам:

- от 18 до 45 лет – 38 человек;

- от 46 до 64 лет – 34 человек;

- от 65 до 80 лет – 10 человек;

- старше 80 лет – 3 человека;

- дети – 9 человек (4 года; 5 лет; двое по 6 лет; 8 лет; двое по 11; 12 лет; 13 лет).

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Общее число заболевших в регионе приближается к трем тысячам (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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