96 выявлено, 94 на подтверждении – данные оперштаба по борьбе с COVID-19 в Рязанской области
За сутки в Рязанской области выявлено 96 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 2673 рязанцев.
Также по состоянию на 21 мая еще 94 положительных теста находятся на подтверждении в лаборатории Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно зараженными в регионе под контролем врачей пребывают 2767 человек.
Ситуация находится под контролем – сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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