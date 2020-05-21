96 выявлено, 94 на подтверждении – данные оперштаба по борьбе с COVID-19 в Рязанской области

21 Май 2020 2020-05-21T12:21:17+03:00

Общее число заболевших в регионе приближается к трем тысячам

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За сутки в Рязанской области выявлено 96 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 2673 рязанцев.

Также по состоянию на 21 мая еще 94 положительных теста находятся на подтверждении в лаборатории Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно зараженными в регионе под контролем врачей пребывают 2767 человек.

Ситуация находится под контролем – сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU