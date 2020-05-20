В Рязани скончался 70-летний мужчина с положительным тестом на COVID-19

20 Май 2020 2020-05-20T22:04:37+03:00

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Вечером в среду, 20 мая, оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области сообщила о смерти еще одного пациента, которому ранее поставили диагноз COVID-19.

Сообщается, что в одной из городских больниц умер 70-летний мужчина, имевший тяжелые сопутствующие хронические заболевания.

В больницу он поступил на восьмой день после заболевания, неделю медики боролись за его жизнь, подключив к аппарату искусственной вентиляции легкий. Увы, спасти пациента не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU