В Рязани скончался 70-летний мужчина с положительным тестом на COVID-19
Вечером в среду, 20 мая, оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области сообщила о смерти еще одного пациента, которому ранее поставили диагноз COVID-19.
Сообщается, что в одной из городских больниц умер 70-летний мужчина, имевший тяжелые сопутствующие хронические заболевания.
В больницу он поступил на восьмой день после заболевания, неделю медики боролись за его жизнь, подключив к аппарату искусственной вентиляции легкий. Увы, спасти пациента не удалось.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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