СК проверяет четыре рязанские больницы, сотрудники которых пожаловались на невыплату премий
В четверг, 21 мая, Следственный комитет России по Рязанской области сообщил, что ведомство организовало доследственные проверки по материалам, размещенным в интернете по фактам невыплаты денежных средств водителям и медперсоналу, работающему с больными COVID-19.
Речь идет о сотрудниках Касимовского межрайонного медицинского центра, Рязанского областного клинического кардиологического диспансера, городской клинической больницы № 10 и БСМП города Рязани.
В ходе проверки следователи изучат основания для выплат и размер задолженности. Дадут оценку действий руководителей здравоохранения и медучреждений. В настоящее время следователи опрашивают персонал и знакомятся с финансовой документацией.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле у руководителя регионального следственного комитета Владимира Никешкина.
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Ход и результаты доследственной проверки контролирует лично руководитель следственного управления Владимир Никешкин (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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