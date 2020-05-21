2020-05-21T11:36:01+03:00
Коронавирус Covid-19

СК проверяет четыре рязанские больницы, сотрудники которых пожаловались на невыплату премий

Ход проверки держит на личном контроле руководитель регионального ведомства Владимир Никешкин
Роман ДОРОФЕЕВ
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В четверг, 21 мая, Следственный комитет России по Рязанской области сообщил, что ведомство организовало доследственные проверки по материалам, размещенным в интернете по фактам невыплаты денежных средств водителям и медперсоналу, работающему с больными COVID-19.

Речь идет о сотрудниках Касимовского межрайонного медицинского центра, Рязанского областного клинического кардиологического диспансера, городской клинической больницы № 10 и БСМП города Рязани.

В ходе проверки следователи изучат основания для выплат и размер задолженности. Дадут оценку действий руководителей здравоохранения и медучреждений. В настоящее время следователи опрашивают персонал и знакомятся с финансовой документацией.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле у руководителя регионального следственного комитета Владимира Никешкина.

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Ход и результаты доследственной проверки контролирует лично руководитель следственного управления Владимир Никешкин (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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