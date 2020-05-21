2020-05-21T15:12:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Опубликована статистика коронавируса в районах Рязани за 21 мая

Самый заметный прирост произошел в Московском районе - 14 новых случаев заражения
Антон КОНОВАЛОВ
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Самый заметный прирост по коронавирусу произошел в Московском районе Рязани - 14 новых случаев заражения. Фото: admrzn.ruСамый заметный прирост по коронавирусу произошел в Московском районе Рязани - 14 новых случаев заражения. Фото: admrzn.ru
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21 мая в Рязани стало известно еще о 45 случаях заражения коронавирусной инфекцией. Люди, чьи тесты на COVID-19 оказались положительными, до подтверждения диагноза значатся условно инфицированными. Вместе с ними в областном центре пандемия коснулась 1474 человек.

Большинство проживает в Московском районе – 529 человек (+14 за минувшие сутки). В Октябрьском районе прибавилось восемь заболевших, и теперь там насчитывается 379 случаев COVID-19.

В Железнодорожном районе о том, что в их организме поселился коронавирус, узнали еще 13 человек, в Советском районе - 10. Там с начала пандемии известно о 321 и 245 заражениях.

Напомним, из статистики не исключают умерших и выздоровевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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