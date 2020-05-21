Опубликована статистика коронавируса в районах Рязани за 21 мая
21 мая в Рязани стало известно еще о 45 случаях заражения коронавирусной инфекцией. Люди, чьи тесты на COVID-19 оказались положительными, до подтверждения диагноза значатся условно инфицированными. Вместе с ними в областном центре пандемия коснулась 1474 человек.
Большинство проживает в Московском районе – 529 человек (+14 за минувшие сутки). В Октябрьском районе прибавилось восемь заболевших, и теперь там насчитывается 379 случаев COVID-19.
В Железнодорожном районе о том, что в их организме поселился коронавирус, узнали еще 13 человек, в Советском районе - 10. Там с начала пандемии известно о 321 и 245 заражениях.
Напомним, из статистики не исключают умерших и выздоровевших.
ИСТОЧНИК KP.RU