Коронавирус добрался еще до 9 населенных пунктов Рязанской области

21 Май 2020 2020-05-21T14:39:35+03:00

Кадр сделан 20 мая в Новомичуринской межрайонной больнице: медикам передают 50 защитных костюмов. Новомичуринск - второй после Рязани по количеству заболевших коронавирусом в регионе. Фото: город-новомичуринск.рф

Опубликованы актуальные на 21 мая данные о распространении COVID-19 по муниципальным образованиям

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По состоянию на 21 мая 12.00 в Рязанской области известно о 2767 случаях заражения коронавирусной инфекцией, включая условно подтвержденные. За сутки это число увеличилось на 94. Стало известно, где за минувшие у людей выявили COVID-19.

Еще 45 тестов на «корону» оказались положительными в Рязани. В Скопинским районе из списка населенных пунктов, куда добралась пандемия, пропали деревня Гуменки, поселок Коготково, село Старые Кельцы и деревня Новиково. Все они входят в Скопинское городское поселение, поэтому, вероятно, вместе с четырьмя заболевшими были включены в статистику райцентра. Всего по сравнению с 20 мая в Скопине прибавилось 18 случаев (+26,5%). У пяти человек за сутки выявили коронавирус в поселке Чучково.

Девять населенных пунктов на карте пандемии только появились: Корневое, Ермолово, Немерово, Пупки (все – Скопинский район), Булычево (Пронский район), Витуша (Сараевский район), Горки (Спасский район), Сасыкино (Шиловский район) и Пителино.

Напомним, что из статистики* не исключают выздоровевших и умерших. Полностью она выглядит следующим образом:

- в г. Рязани зарегистрировано 1474 случая заражения (+45 по сравнению с 20 мая);

- в Рязанском районе – 160 (+2) (Заокское – 32, Учхоз Стенькино – 14, Заборье – 11, Тюшево – 11, Поляны – 10, Дядьково – 10, Подвязье – 6, Рожок – 5, Богданово – 4, Хирино – 4, Ялтуново – 4 , Абрютино – 3, Агро-Пустынь – 3, Варские – 3, Высокое – 3, Глебово – 3 (+1), Мурмино – 3, Совхоз Рязанский – 3, Ровное – 3, Вышгород – 2, Земенки – 2, Насурово – 2, Полково – 2, Турлатово – 2 (+1), Алтухово – 1, Вышетравино – 1, Дмитриевка – 1, Дубровичи – 1, Затишье – 1, Казарь – 1, Коростово – 1, Листвянка – 1, Реткино – 1, Романцево – 1, Секиотово – 1, Семкино – 1, Ульяновка – 1, Ходынинские дворики 2 – 1, Шумашь – 1);

- в Скопинском районе – 77** (+2) (Павелец – 21, Ильинка – 13, Побединка – 7, Горлово – 3, Корневое – 3 (+3), Моховое – 3, Свинушки – 3, Березняги - 2, Клекотки – 2, Отрада – 2, Петрушино – 2, Чулково – 2, Вослебово – 1, Гремячка – 1, Делехово - 1, Дмитриево – 1, Ермолово – 1 (+1), Желтухинский – 1, Затворное – 1, Князево – 1, Лопатино – 1, Нагиши – 1, Немерово – 1 (+1), Пупки – 1 (+1), Успенское 1, Шелемишево – 1);

- в г. Скопин – 86 (+18);

- в Михайловском районе – 60 (+2) (Октябрьский – 25 (+1), Стрелецкие выселки – 6, Фирюлевка – 4, Красное – 3, Виленка – 2, Грязное – 2, Киндяково – 2 (+1), Козловка – 2, Печерники – 2, Березово – 1, Бычки – 1, Волосовка – 1, Заря – 1, Иваньково - 1, Ижеславль – 1, Низок – 1, Первомайский – 1, Покровское1 – 1, Пушкари – 1, С/з им. Ильича – 1, Чурики – 1);

- в г. Михайлов – 50;

- в Пронском районе – 16 (+1) (Мамоново – 5 , Гремяки – 2, Маклаково – 2,Орловский – 2, Береговая Погореловка – 1, Булычево – 1 (+1), Погореловский – 1, Роскино – 1, Скучаловка – 1);

- в Пронске – 22 (+2);

- в г. Новомичуринск – 99 (+2);

- в Рыбновском районе – 55 (+1) (Костино – 20 (+1), Новоселки – 7, Старолетово – 5, Высокое – 4, Глебково – 4, Горяйново – 3, Завод Ветзоотехника – 3, Пощупово – 2, Выселки – 1, Житово – 1, Зубово – 1, Козловка – 1, Перекаль – 1, Раменки – 1, Старое Батурино – 1);

- в г. Рыбное – 72 (+1);

- в Сараевском районе – 32 (+1) (Красный Озерок – 7, Напольное – 6, Алексеевка – 3, Красный Куст – 2, Мордово – 2, Сысои – 4, Бычки – 1, Витуша – 1 (+1), Красная Вершина – 1, Кривское – 1, Новый Хутор – 1, Паники – 1, Таптыково – 1, Телятники – 1);

- в р.п. Сараи – 8;

- в Сасовском районе – 15 (Сотницыно – 4, Молодежный – 2, Раково – 2, Фроловское – 2, Алешино – 2, Гавриловское – 1, Кузьминки – 1, Саблино — 1);

- в г. Сасово – 42 (+3);

- в Касимовском районе – 22 (Щербатовка – 3, Елатьма – 3, Подлипки – 2, Телебукино – 2, Клетино – 2, Ахматово – 1, Бабино-Булыгино – 3, Гусь-Железный – 1, Кочемары – 1, Крутоярский – 1, Лашма – 1, Лощинино – 1, Малеево – 1);

- в г. Касимов – 37;

- в Клепиковском районе – 49 (Тума – 12, Криуша – 7, Аверкиево – 5, Алексеево – 5, Первушкино – 3, Давыдово – 2, Егорово – 1, Иншаково – 1, Кондаково – 1, Малая Каменка – 1, Малиновка – 1, Молькино – 1, Натальино – 1, Озерки – 1, Пилево – 1, Рябикино – 1, Спирино – 1, Ужищево – 1, Уткино – 1, Хараблино – 1, Щурово – 1);

- в Спас-Клепиках – 9;

- в Ряжском районе – 6 (Петрово - 2, Шереметьево - 2, Дегтяное – 1, Салтыки – 1);

- в г.Ряжск – 54 (+1);

- в Спасском районе – 30 (+2) (Спиртзаводской – 7, Павловка – 3, Сушки – 3, Гавриловское – 3 (+1), Ижевское – 2, Брыкин Бор – 1, Горки – 1 (+1), Малые Гулынки – 1, Новики – 1, Огородниково – 1, Панино – 1, Селезеново – 1, Собчаково – 1, Старостеклянное – 1, Троица – 1, Ухорское – 1, Фатьяновка — 1);

- в г. Спасск-Рязанский – 18;

- в Захаровском районе – 17 (Смена – 5, Безлычное – 3, Елино – 2, Пупкино – 2, Добрые Пчелы – 1, Зимино – 1, Окуньково- 1, Плахино – 1, Поливаново – 1);

- в с. Захарово - 2;

- в Шиловском районе – 41 (+1) (Лесной – 11, Сановка – 7, Желудёво – 5, Елизаветинка – 4, Ибредь – 3, Ирицы – 3, Борки – 2, Аделино – 1, Заполье – 1, Крутицы – 1, Муратово – 1, Сасыкино – 1 (+1), Слобода – 1);

- в п. Шилово – 20;

- в Шацком районе – 21 (Казачья Слобода – 7, Черная Слобода – 3, Лесное Конобеево – 2, Новочернеево – 2, Высокое – 1, Выша – 1, Печины – 1, Ольхи – 1, Польное Конобеево – 1, Сново–Здорово – 1);

- в г. Щацк – 18 (+4);

- в Чучковском районе – 7 (Мелехово – 3, Аладьино – 2, Остро–Пластиково – 1, Пертово – 1);

- в п. Чучково – 17 (+5);

- в Ермишинском районе – 9 (Надежка – 3, Азеево – 2, Гремячий ключ – 2, Савватьма – 2);

- в п. Ермишь – 13;

- в Милославском районе – 9 (Кочуры – 3, Чернава – 3, Бугровка – 1, Зеленый – 1, Змеевка – 1);

- в п. Милославское – 9;

- в Александро - Невском районе – 11 (Боровок – 6, Ленино – 4, Калинино — 1);

- в Александро-Невском – 8;

- в Ухоловском районе – 4 (Ольхи – 1, Поляки - 1, Покровское – 2);

- в п. Ухолово – 6;

- в Старожиловском районе – 9 (Панинская слобода – 5, Ивановское – 1, Истье – 1, Ромоданово – 1, Рязанские сады – 1);

- в р.п. Старожилово – 10;

- в Путятинском районе – 4 (Глебово - 1, Никитино – 1, Песочня – 1, Строевское - 1);

- с. Путятино – 5;

- в Кораблинском районе – 14 (Кипчаково – 5, Ключ – 4, Бобровинки – 2, Ковалинка – 1, Пехлец — 1, Филатово – 1);

- в г. Кораблино – 7;

- Сапожковский район – 3 (Михеи – 2, Кривель – 1);

- в р.п. Сапожок – 7;

- Пителинский район – 2 (Потапьево – 1, Юрьево – 1).

- р.п. Пителино – 1 (+1).

*Статистика озвучена органами власти, поэтому за достоверность цифр ввиду невозможности их проверить редакция ответственности не несет.

**С учетом исключения населенных пунктов Гуменки, Коготково, Старые Кельцы, Новиково.

ИСТОЧНИК KP.RU