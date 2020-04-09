Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 9 апреля: 32 заболевших, 17 - на подтверждении

Мы продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 9 апреля 2020 года. Оперативная группа по борьбе с распространением инфекции дала следующую статистику по заболевшим.

Всего в Рязанской области подтвердились 32 случая заболевания COVID-19. Из них 17 заболевших коронавирусом в Рязани. Еще в 17 случаях исследования показали положительный результат на коронавирус. Сейчас анализы находятся в Москве и ждут подтверждения. Таким образом, вместе с условно подтвержденными, под усиленным контролем врачей находятся 49 человек. Из них 32 женщины и 17 мужчин.

Кроме того, власти назвали районы и населенные пункты Рязанской области, в которых есть выявленные и условно подтвержденные случаи COVID-19.

Наибольше количество заболевших коронавирусом и потенциально заболевших - в Рязани, а также в Заокском сельском поселение (Рязанский район) – это села Заокское и Коростово. Так же в этом списке Захаровский, Касимовский, Клепиковский, Михайловский, Скопинский, Пронский, Рыбновский районы (читать подробнее, сколько и где заболели).

Что касается сел Заокское и Коростово, то там уже ввели «жесткие ограничительные меры». Власти упорно не хотят называть это карантином. Напомним, уже с 8 часов утра 9 апреля и Коростово, и Заокское будут закрыты для въезда и выезда. Пропускать будут только в исключительных случаях. В магазин местные жители смогут выходить один раз в три дня. И так будет продолжаться две недели (читать подробнее в репортаже из Заокского сельского поселения).

Руководитель оперативной группы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области, вице-губернатор Игорь Греков рассказал на последнем совещании о том, что коронавирус в Рязани затронул все возрастные группы:

- в возрасте от 18 до 45 – заболели 20 человек;

- в возрасте от 45 до 64 – 20 человек;

- в возрасте от 65 до 81 – четыре человека.

Кроме того, коронавирусом заболели и четыре ребенка, самому младшему из которых восемь лет (читать подробнее).

По словам Игоря Грекова, большинство рязанцев переносят болезнь в легкой форме. В тяжелом состоянии находится лишь один 66-летний мужчина. Его подключили к аппарату ИВЛ. Еще трое пациентов в состоянии средней тяжести.

Еще один важный момент! Правительство Рязанской области собирается ввести специальные пропуска для рязанца. По задумке чиновников, они позволят гражданам передвигаться в условиях ограничительных мер из-за коронавируса. Но для этого должна быть конкретная цель. Всех людей, перед выдачей спецпропусков, разобьют на разные возрастные категории (читать подробнее).

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