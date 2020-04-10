Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 10 апреля: 32 заболевших, 24 - на подтверждении

Мы продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 10 апреля 2020 года. Оперативная группа по борьбе с распространением COVID-19 дает следующую статистику по заболевшим.

- По состоянию на 16.00 9 апреля в Рязанской области насчитывалось 32 подтвержденных, а также 24 условно подтвержденных случая заболевания коронавирусом (тесты у этих людей – положительные, но отправлены на дополнительную проверку в Москву).

- Из общего числа заразившихся по состоянию на 9 апреля в Рязани выявили 21 человека, в Заокском сельском поселении – 14, в Захаровском раойне – 4, в Клепиковском районе и Скопине – по 3, в Михайлове, Касимовском районе, Касимове (отдельно) и Новомичуринске – по 2, в Скопинском, Михайловском, Рыбновском районах – по 1.

5 случаев приходятся на несовершеннолетних, еще 5 – на лиц старше 65 лет, которые автоматически попадают в группу риска, так как именно у пожилых людей самый высокий риск осложнений. 66-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Также к группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями (список заболеваний - здесь, позже его дополнили ВИЧ и туберкулезом).

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Села Заокское и Коростово закрыли для въезда и выезда. Исключение составляют только экстренные службы, волонтеры и транспорт определенных предприятий. Утром 9 апреля люди столпились возле контрольно-пропускного пункта: одни хотели попасть на работу, боясь увольнения, другие пришли за разъяснениями. На место приехал вице-губернатор Игорь Греков, после чего правительство пообещало скупить у людей молоко (основной бизнес сельчан), оформить им больничные, обеспечить доступ к необходимым товарам, помочь с работодателями. Следующую встречу с населением назначили на 12 апреля.

Введения локального режима ЧС Греков исключать не стал. При этом в Заокском и Коростово действует особый режим передвижения, включая ограничения на походы в магазин. Привлечены силы полиции, Росгвардии и ГИМС (для контроля за водной границей). «Комсомолка» побывала там до и после начала карантинных мер.

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В регионе по-прежнему действует лишь «режим всеобщей самоизоляции». Выходить из дома призывают лишь в случае необходимости. В общественных пространствах (будь то парк или сквер) появляться запрещают, даже если ты медик и идешь на работу. Для физлиц, как до этого для сотрудников организаций, правительство Рязанской области намерено ввести специальные пропуска. По задумке чиновников, они позволят гражданам передвигаться в условиях ограничительных мер из-за коронавируса. Но для этого должна быть конкретная цель.

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