Коронавирус в Рязани, ситуация на 9 апреля 8.30: зараженных – 32, условно зараженных - 24
По состоянию на утро 9 апреля в Рязанской области зарегистрированы 32 случая заболевания коронавирусом. Согласно данным оперативной сводки, три человека выздоровели и выписаны из стационара. Анализы 24 человек направили в Москву на подтверждение. Все эти люди считаются условно зараженными.
В целом на 8:30 поступила информация о 2417 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.
Под медицинским наблюдением находятся 1015 человек. Врачи обследовали 1402 человека – все они здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU