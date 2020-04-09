Коронавирус в Рязани, ситуация на 9 апреля 8.30: зараженных – 32, условно зараженных - 24

9 Апр 2020 2020-04-09T08:53:04+03:00

Заразившихся коронавирусом остается столько же, сколько было вечером среды: под наблюдением находятся 1015 человек

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По состоянию на утро 9 апреля в Рязанской области зарегистрированы 32 случая заболевания коронавирусом. Согласно данным оперативной сводки, три человека выздоровели и выписаны из стационара. Анализы 24 человек направили в Москву на подтверждение. Все эти люди считаются условно зараженными.

В целом на 8:30 поступила информация о 2417 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

Под медицинским наблюдением находятся 1015 человек. Врачи обследовали 1402 человека – все они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU