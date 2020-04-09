2020-04-09T11:59:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи коронавируса в Рязани и области: где и в каком возрасте заразились люди

Как минимум один человек относится к группе риска. В Заокском сельком поселении, где ввели карантин, выявлен еще один условно подтвержденный случай
Поделиться:
Новые случаи коронавируса в Рязани и области: где и в каком возрасте заразились люди.Новые случаи коронавируса в Рязани и области: где и в каком возрасте заразились люди.
Изменить размер текста:

Оперативный штаб Рязанской области опубликовал данные на 9 апреля о возрастной структуре заразившихся коронавирусой инфекцией и географии распространения COVID-19 по региону. Учитывая, что утром четверга стало известно о еще семи условно подтвержденных случаях заболевания, легко понять, где выявили инфицированных и сколько им лет.

Если сравнивать данные со статистикой на 8 апреля (вот одна, вот вторая), то окажется, что четырех человек из тех, чьи тесты оказались положительными, выявили в Рязани, одного – в Заокском сельком поселении, где уже ввели карантин (теперь там 14 случаев), и еще двоих – в Клепиковском районе.

Четверо – это люди от 18 до 45 лет. Два пациента относятся к категории от 46 до 64. Еще один человек – из группы риска по возрасту (65-80 лет). При этом стоит отметить, что к группе риска могут относиться и другие люди при наличии хронических заболеваний (их список - здесь, позже его дополнили ВИЧ и туберкулезом).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: людям с ВИЧ и туберкулезом предписано оставаться дома

7 апреля губернатор подписал новые ограничительные меры (подробнее).

Рязанцам с ревматическими болезнями дали совет из-за пандемии COVID-19

Дополнительные риски в условиях распространения коронавирусной инфекции возникают из-за приема иммуносупрессивных препаратов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязани, ситуация на 9 апреля 13.00: под наблюдением врачей находятся 892 человека
Коронавирус в Рязани: въезд и выезд в Заокское-Коростово теперь строго по спецпропускам
Режим самоизоляции в Рязани 2020: кому и как получить на дом бесплатные продукты
Карантин с пользой: тренируйся по-новому с UFC GYM в Wink
Коронавирус в Рязани: ко Дню Победы готовятся только военные, остальные на паузе
Новые случаи коронавируса в Рязани и области: где и в каком возрасте заразились люди
На трассе «Михайлов-Рязань» грузовая «Газель» снесла мотоцикл
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink
ГК «Стройпромсервис» объявила СТОП росту цен на квартиры
В рязанскую школу-интернат поставляли поддельную ряженку
Идем в обход: полицейские запретили рязанским медикам ходить на работу через парк
Режим самоизоляции: 9 апреля в девяти районах Рязанской области отключат электричество
Пожаром в поезде «Воронеж-Москва» у станции Дягилево займется СК
Коронавирус в Рязани, ситуация на 9 апреля 8.30: зараженных – 32, условно зараженных - 24
В Рязани у станции Дягилево загорелся поезд Воронеж-Москва
«Я не раскаиваюсь». Убийца показал, как расстреливал пятерых человек в Елатьме
Коронавирус в Рязани: названы районы области, в которых жители сдали положительный тест на COVID-19
Работа в Рязани в связи с коронавирусом: где можно заработать, какие есть вакансии