9 Апр 2020 2020-04-09T11:59:19+03:00

Новые случаи коронавируса в Рязани и области: где и в каком возрасте заразились люди.

Как минимум один человек относится к группе риска. В Заокском сельком поселении, где ввели карантин, выявлен еще один условно подтвержденный случай

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Оперативный штаб Рязанской области опубликовал данные на 9 апреля о возрастной структуре заразившихся коронавирусой инфекцией и географии распространения COVID-19 по региону. Учитывая, что утром четверга стало известно о еще семи условно подтвержденных случаях заболевания, легко понять, где выявили инфицированных и сколько им лет.

Если сравнивать данные со статистикой на 8 апреля (вот одна, вот вторая), то окажется, что четырех человек из тех, чьи тесты оказались положительными, выявили в Рязани, одного – в Заокском сельком поселении, где уже ввели карантин (теперь там 14 случаев), и еще двоих – в Клепиковском районе.

Четверо – это люди от 18 до 45 лет. Два пациента относятся к категории от 46 до 64. Еще один человек – из группы риска по возрасту (65-80 лет). При этом стоит отметить, что к группе риска могут относиться и другие люди при наличии хронических заболеваний (их список - здесь, позже его дополнили ВИЧ и туберкулезом).

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ИСТОЧНИК KP.RU