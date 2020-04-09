Новые случаи коронавируса в Рязани и области: где и в каком возрасте заразились люди
Оперативный штаб Рязанской области опубликовал данные на 9 апреля о возрастной структуре заразившихся коронавирусой инфекцией и географии распространения COVID-19 по региону. Учитывая, что утром четверга стало известно о еще семи условно подтвержденных случаях заболевания, легко понять, где выявили инфицированных и сколько им лет.
Если сравнивать данные со статистикой на 8 апреля (вот одна, вот вторая), то окажется, что четырех человек из тех, чьи тесты оказались положительными, выявили в Рязани, одного – в Заокском сельком поселении, где уже ввели карантин (теперь там 14 случаев), и еще двоих – в Клепиковском районе.
Четверо – это люди от 18 до 45 лет. Два пациента относятся к категории от 46 до 64. Еще один человек – из группы риска по возрасту (65-80 лет). При этом стоит отметить, что к группе риска могут относиться и другие люди при наличии хронических заболеваний (их список - здесь, позже его дополнили ВИЧ и туберкулезом).
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ИСТОЧНИК KP.RU