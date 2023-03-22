Остался только суд: что нового мы узнали о деле Елены Логуновой по окончании расследования

Кадр со следственного эксперимента подтверждает, что после убийства Александр Логунов сначала поместил тело супруги в ванную. Фото: СК России.

На минувшей неделе СК России завершил расследование уголовного дела об убийстве рязанки Елены Логуновой, имя которой больше полутора лет было у всех на устах. Финал загадочной истории получился мрачно-прозаическим: перед судом предстанет тот, чью фамилию она носила с 2016 года и с кем они воспитывали двух маленьких дочек - Александр Логунов.

Черное воскресенье

Уже известно, что рассматривать дело Логунова будут в Железнодорожном районном суде Рязани. Подсудность определена по месту преступления - квартира семьи располагается в доме на улице Черновицкой.

По версии следствия, Логунов задушил Елену в ходе бытового конфликта. В своих письмах из СИЗО к матери убиенной, Наталии Кошелевой (см. «Возвращаясь к напечатанному»), Логунов называет 25 июля 2021 года черной датой.

- Я не хотел убивать нашу Леночку, произошла случайность, но статья (уголовная - Ред.) говорит о другом, - пытается оправдаться арестант.

Восстановить события того воскресенья во всех подробностях по той информации, которой сейчас делятся следователи, пока невозможно. Однако кое-какие детали мы все-таки постараемся выделить.

Позднее признание

Первое. СК России прямо пишет, что сначала «в результате грамотно спланированных следственных действий» удалось обнаружить останки Елены Логуновой, и только после этого ее супруг стал давать признательные показания. Неизвестно, как именно обнаружили тело, но можно с уверенностью назвать время и место - 7 октября 2022 года, берег реки Тысья возле трассы М5 «Урал» в Спасском районе. Вскоре мама Елены опознает украшения дочери, найденные там же...

Заросший берег реки Тысья неподалеку от трассы М-5 "Урал". Где-то в этих местах и обнаружили останки Елены Логуновой.

- В ходе дальнейшей работы по уголовному делу и благодаря грамотной тактике производства следственных действий Логунов сообщил об обстоятельствах совершенного им преступления и при проверке показаний на месте указал, где сокрыл тело погибшей, - такую информацию донесли до широкой общественности.

Поначалу Логунов всячески пытался себя выгородить, но выдвинутые им версии оказались нежизнеспособны.

На кухне, в ванной и подполе

Второе. Появились фотографии со следственных экспериментов с участием Александра Логунова. Они дают немало пищи для размышлений.

Дело в том, что в СК не говорят, что происходило после расправы. Сказано лишь, что душегуб спрятал тело в пойме реки.

При этом на опубликованных снимках Логунов на манекене показывает, что сделал с Еленой. На одном из кадров он, по-видимому, душит жертву на кухне, а на двух других - помещает тело в ванную и в некий подпол (возможно, в гараже).

По версии следствия, Елена Логунова задушена в ходе бытового конфликта. Фото: СК России.

Гараж обвиняемого в районе Сысоево (Рязань). Там в ноябре 2021 года волонтеры пытались найти следы пропавшей Елены, и именно эту точку в августе 2022-го назвали местом обнаружения останков. Но информация анонимного Telegram-канала оказалась ложной.

Упоминала гараж в своих публикациях и помогавшая Наталии Кошелевой частный детектив Екатерина Шумякина. Она выдвигала версию, что сначала Логунов оттащил тело жены на балкон или в ванную (!), затем отвез и положил в гараж или «где-то рядом», а сам чуть позже сообщил теще об исчезновении Елены и написал заявление в полицию.

Согласно этой же версии, за город тело вывезли наутро. Шумякина считала, что Логунов действовал уже не один, но следствие чье-либо участие не подтвердило.

По-видимому, на фото изображен подпол в гараже, где какое-то время пробыло тело жертвы. Фото: СК России.

Возвращаясь к напечатанному

Ранее мы публиковали статью, где приводили цитаты из писем Александра Логунова к матери Елены Логуновой. В одной из них он, похоже, просит Наталию Кошелеву не требовать у суда самого сурового наказания:

«Я прошу вас помиловать меня. Я должен был по-мужски прекращать все те склоки, которые имели место из-за каких-то бытовых вопросов между вами и моими родственниками. Вместо этого я спрятался от проблемы, надеясь, что все разрешится само собой. Эта трагедия наша общая, я несу за это наказание. Да, я поступил, как трус, как подлый человек. Я осознаю давно уже, что произошло, хочу с вами разделить боль утраты, тяжесть души. Умоляю, не рубите с плеча на сроках», - писал Логунов.

Важно!

Александр Логунов ответит перед судом не по одной, а по двум уголовным статьям. Помимо убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) ему вменяется изготовление и распространение порнографических материалов через интернет (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ).

Под стражу Логунова взяли именно по 242-й статье. Басманный суд Москвы сообщал, что следователи выявили 11 эпизодов. Каждый из них сулит преступнику не менее двух лет лишения свободы, но окончательный срок в случае обвинительного приговора может определяться путем частичного сложения наказаний.

Лишь через два месяца после задержания Логунову предъявили обвинение в убийстве супруги. Часть 1 статьи 105 предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

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