На кухне, в ванной и погребе. СК показал кадры следственного эксперимента по делу об убийстве Елены Логуновой

Следствие установило, что Елену Логунову муж задушил в ходе бытового конфликта. Фото: СК России.

Следственный комитет России объявил о завершении расследования уголовного дела об убийстве Елены Логуновой. Обвиняемый — ее муж Александр Логунов, которому также вменяется изготовление и распространение порнографии в интернете. Материалы уже переданы в суд.

Расправа над 26-летней женщиной произошла в июле 2021 года. Долгое время она считалась пропавшей, а история ее загадочного исчезновения прогремела на всю страну.

Елена Кошелева и Александр Логунов поженились в 2016 году.

Следствие установило, что Логунов свою супругу задушил в ходе бытового конфликта.

«После этого, желая избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, он спрятал тело погибшей в пойме реки Тысья в Рязанской области», - рассказали в СК.

При этом ведомство публикует фотографии со следственного эксперимента (или экспериментов) с участием Александра Логунова, где он на манекене показывает, что сделал с Еленой. На одном из снимков он, по-видимому, душит жертву, а на двух других помещает тело ванную и в некий подпол (возможно, в гараже).

Фото со следственного эксперимента. В самом релизе СК о подполе нет ни слова. Фото: СК России.

Из информации СК следует, что сначала 7 октября 2022 года обнаружены останки женщины, и только потом Логунов сообщил об обстоятельствах преступления. Указанное им место совпало с той точкой, где сделана страшная находка. Изначально Логунов выдвигал версии о своей непричастности, которые в итоге были опровергнуты.

Также в СК отметили, что расследование осложнялось неочевидностью преступления и уничтожением его следов. Чтобы восстановить картину событий, потребовалось провести сложные экспертизы.

Что делал Логунов с телом супруги после убийства - пока не сообщается. Фото: СК России.

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