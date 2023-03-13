Дело в отношении Александра Логунова об убийстве его супруги поступило в суд.

В пятницу, 10 марта, в Железнодорожный районный суд Рязани на рассмотрение поступило уголовное дело в отношении Александра Логунова, который обвиняется в убийстве своей жены. Об этом сообщила пресс-служба районного суда.

Логунов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 105, а также п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ.

Расследование по уголовному делу проводило Главное следственное управление по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Следственного комитета РФ. Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура Рязанской области.

Дату судебного заседания по уголовному делу пока не огласили.

Елена Логунова исчезла в июле 2021 года. Тело девушки обнаружили только в октябре прошлого года в Спасском районе. Подозрение пало на мужа Елены, его задержали. Логунова оставили в СИЗО до 15 апреля включительно. Несмотря на обвинение в убийстве его хотели выпустить под залог.