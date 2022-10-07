Нашли тело Елены Логуновой. Свежие новости

7 октября стало известно о найденных останках Елены Логуновой. Сначала об этом сообщила частный детектив Екатерина Шумякина, потом подтвердила мама Елены – Наталия Кошелева.

«Тело Елены Логуновой найдено. На месте проходят следственные мероприятия. Спасибо Центральному аппарату СК России. Маме Лены – Наташе, сил», - написала Шумякина.

По всей видимости, Александр Логунов признался, что имеет отношение к исчезновению своей супруги Елены Логуновой.

По словам Наталии Кошелевой, утром 7 октября ей позвонили и сообщили о найденных останках ее дочери.

- Где конкретно нашли останки Елены, мне не сообщили. При встрече скажут, - прокомментировала Наталия.

- Как и предполагалось, отношение к исчезновению имеет муж?

- Да.

Рязанку Елену Логунову не могли найти больше года. По обнародованным данным, девушка вышла из квартиры и не вернулась. Под следствием в СИЗО находится ее муж Александр Логунов. Его обвиняют в распространении порнографии.

Где нашли телео Елены Логуновой, пока не сообщается.

По всей видимости, в скором времени следователи предъявят мужчине новое обвинение.

Позже стало известно, что тело Елены Логуновой нашли недалеко от села Исады Спасского района Рязанской области. Об этом КП-Рязань сообщила мама Елены...

«Да, тело моей дочери нашли недалеко от Исад», - прокомментировала Наталия Кошелева.

А по словам адвоката Александра Логунова - Ивана Беззубцева, его доверитель по-прежнему находится в статусе обвиняемого по делу о распространении порнографии.

Где нашли тело Елены Логуновой: село Исады Рязанской области.

«Никаких следственных действий с участием Александра не проводилось. На сегодняшний день его процессуальный статус не поменялся», - сказал защитник. О том, что тело Елены Логуновой нашли, он сам узнал из СМИ.

7 октября в 11:59 частный детектив Екатерина Шумякина сообщила, что смерть Елены Логуновой была насильственной. Подробностей бывший оперативный работник МВД не рассказала, сославшись на подписку.

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