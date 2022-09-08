Александр Логунов по-прежнему находится в СИЗО.

Александр Логунов – муж бесследно исчезнувшей рязанки Елены Логуновой, заявил, что написал явку с повинной под давлением. Такая информация содержится в постановлении Басманного районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сам Логунов и его адвокат во время процесса по избранию меры пресечения возражали против удовлетворения ходатайства следователя о взятии обвиняемого под стражу. Они указывали на его «незаконность и необоснованность». Говорили, что Логунов от участия в следственных действиях не отказывался, противодействие следствию не оказывал, а задержали его незаконно.

«Явка с повинной, представленная в материалы дела, была написана под давлением», - говорится в документе.

Александра Логунова обвиняют в распространении порнографии через интернет, а его супругу Елену не могут найти уже больше года. По этому делу по-прежнему нет ни одного подозреваемого.

Под стражей в одном из московских СИЗО он проведет до 15 октября включительно.

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