Александра Логунова арестовали и отправили в СИЗО за распространение порнографии. Фото: скриншот с видео на канале "Усы Куракиной".

Рано утром 30 августа в Рязани задержали Александра Логунова – мужа пропавшей больше года назад Елены Логуновой. Информацию об этом «КП-Рязань» подтвердила мама исчезнувшей девушки Наталия Кошелева. Практически с первого дня пропажи дочери, она подозревала, что ее дочь мертва, и причастен к этому ее зять. Очевидцы рассказали, что задержание произошло у дома Логунова примерно в 6:30. Что заставило Александра выйти на улицу в столь ранний час неизвестно, но как только он появился у подъезда к нему направился ОМОН. Мужчина якобы стал сопротивляться силовикам и попытался бежать.

На следующий день появилась официальная информация, что задержали мужчину не по делу исчезновения его жены, а… за распространение порнографии. По крайней мере именно по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов») Логунову предъявили обвинение. Правда, никаких подробностей, что именно он совершил к настоящему моменту нет. Но Басманный районный суд Москвы устроило ходатайство следователя ГСУ СК РФ и Логунова отправили в один из следственных изоляторов Москвы на полтора месяца включительно.

Елена и Александр поженились в 2016 году.

Встречались со студенческих времен

Александр Логунов и Елена Кошелева поженились 30 июля 2016 года. Через три года у пары родилась дочь, а спустя два года в семье появилась вторая девочка. По рассказам близких, девушка наслаждалась детьми. Она была очень внимательной, заботливой мамой и хорошей хозяйкой. В квартире у супружеской пары всегда была чистота и уют.

- Лена была приятной, семейной девушкой, и по доброй воле не могла оставить детей и уйти из семьи. А вот Александр - сложный человек, единственный ребенок в семье, избалован и очень любим своей семьей, - рассказала «Комсомолке» знакомая семьи Логуновых.

По словам девушки, родители баловали Александра, к началу учебы у него уже была своя квартира в Рязани и новая машина. После того, как волонтеры-поисковики объявили об исчезновении Лены, многие общие друзья писали Александру в соцсетях, предлагали помощь, но муж добавил их всех в черный список.

- Это нам показалось очень странным, обычно так не ведут себя, когда разыскивают людей, - вспоминает знакомая пары.

По словам мамы Елены, в молодой семье не все было ладно: Лена хотела уйти от мужа. Незадолго до своего исчезновения она отнесла матери на хранение деньги, шкатулку с золотом и кредитные карты, объяснив это тем, будто в дом кто-то проникает, пока ее нет. При этом никаких подробностей своего предположения девушка матери не рассказала.

В свой день рождения 22 июля Елена, по словам матери, тоже вела себя странно. После поздравления девушка сказала лишь: «Мама, главное, чтобы все были живы и здоровы». Это последние слова, которые Наталья услышала от своей дочери при личной встрече.

Через три дня Елена исчезла. Рано утром еще Наталия Кошелева созванивалась с дочерью, и девушка жаловалась, что дети беспокойно спали. А уже примерно в 11 часов мать перезвонила Лене, но ее телефон уже молчал…

- В 8:30 я последний раз по телефону разговаривала с Еленой, - вспоминает мама девушки Наталия Кошелева. - Договорились, что заедем с отцом к ней вечером. Больше дозвониться до нее не могли, ни в 11:00, ни в 13:00, ни в 15:00. Но в 17:15-17:20 позвонил Александр и сказал, что Елена пропала. По его же словам, она примерно в 15:00 ушла в магазин за микроволновкой…

Минимальный вес микроволновых печей начинается от 7 кг, это если мини-микроволновка, но добавить коробку, увеличивающую габариты, становится понятно, что хрупкой девушке, непросто было бы справиться с такой ношей - машины у нее не было. Конечно, можно было бы заказать доставку… Но никакой доставки не было, а потом и сам Александр резко изменил версию, сказав, что Елена все-таки «ушла за шмотками».

Следователи возбудили дело по статье "Убийство". Это значит, что искать Елену Логунову надо было везде.

Факты против Александра, но доказательств нет

Об исчезновении Елены в правоохранительные органы заявил муж. На поиски сразу бросились полиция, следователи рязанского СК и десятки волонтеров. Искали в посадках, на даче семьи мужа, на заброшенных дачах, кладбище, в ближайших к дому водоемах, и даже в канализационных коллекторах. Но девушка испарилась. Муж Александр Логунов заявил полицейским, что днем 25 июля она ушла в магазин и пропала.

Следователи сразу работали над несколькими версиями бесследного исчезновения: от побега и суицида, до - похитили и убили. Но заявление Александра про магазин почти сразу показались несостоятельным. Поскольку ни на одной уличной камере видеонаблюдения Елена не засветилась. Никто ее не видел выходящей из дома, никто ее не видел в магазинах и на рынках.

Не могла она упасть и в открытый колодец по пути следования – каждую яму и канаву по ее возможному маршруту осмотрели волонтеры, но тело девушки не нашли.

Если исчезает жена, первым под подозрение попадает муж – конечно, проверяли и Александра. По словам его адвоката Ивана Беззубцева, Александр с первых дней оказывал «всестороннее содействие» следствию, неоднократно допрашивался в том числе с использованием полиграфа, добровольно выдавал интересующие следствие предметы и документы.

- Подозрительно уже то, что спустя 2 часа 20 минут после якобы ухода жены, муж звонит теще и говорит, что она пропала, а около 19 часов уже заявил об ее исчезновении в полицию, - рассуждает бывший руководитель спецгруппы по расследованию неочевидных убийств, следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области Дмитрий Плоткин. - Елена только ушла в магазин, пусть «за шмотками», за микроволновкой. Фактически, только ушла, а супруг уже звонит, мол, потерялась. И телефон у нее не работает. За два с половиной часа с момента ухода из дома даже самый любящий муж не скажет, что жена пропала.

Мог ли к этому времени Александр знать, что она пропала? Да так знать, чтобы об этом сказать матери Елены? Это могло произойти только в том случае, если человек уже понимал, что девушки нет.

Следователь предложил сопоставить и другие факты, сколько раз муж позвонил Елене в день ее пропажи, и сколько своим родителям.

По информации частного детектива Екатерины Шумякиной, с которой мама Елены видимо познакомилась кулуарах ток-шоу Андрея Малахова, в день исчезновения жены, Александр Логунов сделал 24 телефонных звонка своей маме, чуть меньше отцу, еще меньше - бабушке и дедушке. Лене, пропавшей жене, он звонил в этот день два раза. А после 25 июля - ни разу, хотя до этих событий звонил довольно часто. Почему не звонил? Наверное, думал, что и телефон не работает, и звонить ей, видимо, нет смысла… Родители Александра своей снохе не позвонили ни разу. Что, во-первых, говорит об отношениях между родственниками, а во-вторых, о том, что они могли знать об истинных причинах исчезновения Елены.

Пропавшую девушку искали всем городом. Объявления о поиске были практически везде.

Боязнь ошибиться и привлечь невиновного?

Практически все эксперты (бывшие следователи, адвокаты по уголовным делам и частные детективы) предполагают, что в день пропажи Елены в доме между супругами произошла ссора. Руководствуясь профессиональным опытом, они выдвигали версию, что, возможно, Александр толкнул девушку или ударил, и она умерла. Потом испугался и начал названивать своим родным и близким. Причем дети все это время находились в квартире, но в силу своего малого возраста понять, что произошло, не могли. Дальнейшие события опять же только предполагать.

Рязанские следователи не смогли раскрыть это дело оперативно. История загадочного исчезновения рязанки получила широкую огласку в СМИ и после первого ток-шоу на федеральном канале председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручает забрать материалы дела в главное следственное управление. Больше года делом Елены Логуновой занимается Москва.

Бывшие и действующие следователи недоумевают, как вполне очевидное дело можно было так затянуть, мол, нужно с каждым из членов большой семьи Логуновых-Кошелевых разговаривать более обстоятельно, дать выговориться по этим и другим вопросам, а потом показать им все их нестыковки.

Еще один момент – боязнь ошибиться и привлечь к ответственности невиновного.

- Ведь бывало, что следователи арестовывали человека, но доказательств его вины не смогли собрать. А по закону, если признают, что под стражей находился человек, которого признали невиновным, и ему государство выплатило деньги в порядке реабилитации, то бывает, что со следователя могут взыскать деньги, которые выплатили тому в порядке реабилитации, – предположил Дмитрий Плоткин.

Знакомые уверены, что Елена не могла оставить двоих детей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Поздно вечером 30 августа в telegram-каналах и СМИ появилась информация, что на окраине Рязани нашли тело Елены Логуновой. Останки якобы обнаружили «в гаражах на Сысоево».

Но адвокат Иван Беззубцев, представляющий интересы Логунова, эту информацию опроверг. Он заявил, что труп девушки до сих пор не обнаружен, а его клиент не давал никаких признательных показаний.

Ничего о нахождении тела дочери не знает и ее мама, Наталии Кошелевой никто из следователей об этом не сообщал.

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