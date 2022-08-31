Муж Елены Логуновой якобы сам показал, где спрятал тело супруги.

Поздно вечером 30 августа на окраине Рязани нашли тело Елены Логуновой. Об этом сообщает telegram-канал «Усы Куракиной». Останки обнаружили «в гаражах на Сысоево».

По предварительным данным, муж погибшей девушки Александр Логунов сам показал место захоронения трупа.

Отметим, что по состоянию на 31 августа 10:00 ни СК, ни полиция, ни другие структуры никоим образом не комментируют дело Елены Логуновой – ни задержание ее мужа, ни найденные останки.

- Мне из официальных лиц никто не звонил и не говорил [о нахождении останков] ни адвокат, ни следствие, - сказала «КП-Рязань» мама Елены Логуновой – Наталия Кошелева.

Адвокат Иван Беззубцев, представляющий интересы Александра Логунова, также заявил, что «признательных показаний и найденных трупов нет».

Александра Логунова задержали рано утром 30 августа в Рязани по делу, не связанному с исчезновением его жены. Возможно, речь идет о распространении порнографии. В настоящее время с ним работают силовики.

Елена Логунова 25 июля 2021 года около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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