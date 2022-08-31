Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия31 августа 2022 7:17

Елену Логунову нашли или нет? Что известно на данный момент

В Рязани активно распространяется информация, что на окраине города нашли останки Елены Логуновой
Источник:kp.ru
Муж Елены Логуновой якобы сам показал, где спрятал тело супруги.

Муж Елены Логуновой якобы сам показал, где спрятал тело супруги.

Поздно вечером 30 августа на окраине Рязани нашли тело Елены Логуновой. Об этом сообщает telegram-канал «Усы Куракиной». Останки обнаружили «в гаражах на Сысоево».

По предварительным данным, муж погибшей девушки Александр Логунов сам показал место захоронения трупа.

Отметим, что по состоянию на 31 августа 10:00 ни СК, ни полиция, ни другие структуры никоим образом не комментируют дело Елены Логуновой – ни задержание ее мужа, ни найденные останки.

- Мне из официальных лиц никто не звонил и не говорил [о нахождении останков] ни адвокат, ни следствие, - сказала «КП-Рязань» мама Елены Логуновой – Наталия Кошелева.

Адвокат Иван Беззубцев, представляющий интересы Александра Логунова, также заявил, что «признательных показаний и найденных трупов нет».

Александра Логунова задержали рано утром 30 августа в Рязани по делу, не связанному с исчезновением его жены. Возможно, речь идет о распространении порнографии. В настоящее время с ним работают силовики.

Елена Логунова 25 июля 2021 года около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛЗагадочное исчезновение рязанской девушки Елены Логуновой