По факту исчезновения 26-летней Елены Логуновой СК возбудил уголовное дело. Фото: УМВД России по Рязанской области.

По факту исчезновения 26-летней Елены Логуновой Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В свою очередь, по данным регионального УМВД, девушка 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

УМВД России по Рязанской области обращается ко всем, кто что-либо знает о местонахождении или судьбе Елены Логуновой. Звоните по телефонам: (4912) 29-93-71, 28-95-62 - управление уголовного розыска, (4912) 29-94-18 и 27-64-72 – дежурная часть по ОВД по Железнодорожному району или 02 (102/112 – с мобильных операторов).

Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы темно русые, глаза зеленые.

Была одета: белая майка; темно-синие джинсы, джинсовая куртка с серым капюшоном; черные кроссовки, при себе имела рюкзак бежевого цвета.

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