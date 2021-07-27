В Рязани продолжаются поиски исчезнувшей 26-летней зеленоглазой красавицы.

В Рязани продолжаются поиски бесследно исчезнувшей 26-летней Елены Логиновой (Кошелевой).

Известно, что Елена 25 июля вышла из дома в районе Полетаевского рынка в Горроще и не вернулась.

За последние двое суток поступила информация, что девушку, похожую на зеленоглазую красавицу, видели в сквере на улице Дзержинского перед детской поликлиникой. Волонтеры прочесали там все, но никого не нашли.

По предварительным данным, у девушки остались двое детей, в том числе грудничок.

Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Была одета на момент исчезновения: джинсовая куртка с капюшоном, белая футболка со стразами, голубые джинсы, черные кроссовки.

С собой: небольшой рюкзак бежевого цвета.

Елена Логинова не выходит на связь с родственниками уже двое суток

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