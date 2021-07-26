В Рязани бесследно исчезла зеленоглазая красавица

В Рязани бесследно исчезла 26-летняя девушка с зелеными глазами

В Рязани разыскивают бесследно исчезнувшую 26-летнюю Елену Логунову (Кошелеву), сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, девушка 25 июля вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Была одета на момент исчезновения: джинсовая куртка с капюшоном, белая футболка со стразами, голубые джинсы, черные кроссовки.

С собой: небольшой рюкзак бежевого цвета.

Красавица Елена Логинова сутки не выходит на связь с родственниками.

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