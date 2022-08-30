Александр Логунов задержан, но правоохранительные органы пока молчат.

Рано утром 30 августа в Рязани задержали Александра Логунова – мужа пропавшей больше года назад Елены Логуновой. Информацию о задержании «КП-Рязань» подтвердила мама исчезнувшей девушки, а позже появились подробности задержания Логунова…

По данным «ВидСбоку», Александра Логунова взяли примерно в 06:30 возле своего дома, но мужчина оказал сопротивление и попытался бежать, не удалось. Спустя пару часов в окружении силовиков заметили деда Александра – Николая Купряшова. Его вели в подъезд дома на улице Черновицкой, где ранее проживала молодая семья, откуда и пропала девушка.

Больше года правоохранительные органы не предпринимали видимых активных действий, чтобы докопаться до истины.

«Кроме супруга под черны ручищи упаковали деда. Семейка повязана! У дома Логуновых на Черновицкой этим утром было шумно. Бойцы ОМОНа в бронежилетах, органы… Сашок пытался бежать, но где там», - эмоционально написала одна из очевидиц.

Между тем никто из правоохранительных органов еще не выступил с официальным комментарием, рязанский СК кивает на Москву, а Москва молчит. Именно там, в главном следственном управлении СК России больше года расследуют уголовное дело по статье «Убийство».

Вполне возможно, что по делу Елены Логуновой задержат и других родственников Александра.

Заговорил только адвокат Иван Беззубцев, представляющий интересы Александра Логунова.

По его словам, рано утром 30 августа Александра Логунова якобы похитили неизвестные лица.

- По этому поводу родители подали заявление в полицию, однако до настоящего времени [10:50] местонахождение Логунова Александра неизвестно, - сообщил «КП-Рязань» адвокат.

Адвокат подчеркнул, что никаких подозрений в адрес его доверителя к настоящему времени правоохранительные органы не высказывали...

Елена Логунова 25 июля 2021 года около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

За это время на федеральных каналах прошло множество ток-шоу, девушку искали волонтеры, журналисты, экстрасенсы и все неравнодушные. Елену не нашли, а опытные следователи недоумевали, это плевое дело возвели в какой-то загадочный детектив, а легенда сыска Дмитрий Плоткин назвал золотое правило, которое поможет найти предполагаемого убийцу. Видимо, московские следователи этим советом воспользовались и решились на задержание Александра Логунова.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Шесть причин, почему к исчезновению Елены Логуновой причастен ее муж – мнение частного детектива

Екатерина Шумякина выдвинула две версии гибели рязанской девушки. Бывший оперативный работник считает, что мамы двоих детей уже нет в живых (подробнее).

Рязанская гадалка об исчезновении Елены Логуновой: За упокой не пишите пока

Следствие затянулось, и «КП-Рязань» решила попробовать прибегнуть к альтернативному способу поиска пропавшей (подробнее).

Результаты полиграфа: Мама Елены Логуновой знает, кто причастен к исчезновению дочери

Наталия Кошелева ответила четко и уверенно на все вопросы полиграфолога (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!