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Происшествия30 августа 2022 11:08

«Сопротивлялся и пытался бежать». Появились подробности задержания Александра Логунова – мужа пропавшей больше года назад рязанки

Появились подробности задержания Александра Логунова – мужа пропавшей больше года назад рязанки
Источник:kp.ru
Александр Логунов задержан, но правоохранительные органы пока молчат.

Александр Логунов задержан, но правоохранительные органы пока молчат.

Рано утром 30 августа в Рязани задержали Александра Логунова – мужа пропавшей больше года назад Елены Логуновой. Информацию о задержании «КП-Рязань» подтвердила мама исчезнувшей девушки, а позже появились подробности задержания Логунова…

По данным «ВидСбоку», Александра Логунова взяли примерно в 06:30 возле своего дома, но мужчина оказал сопротивление и попытался бежать, не удалось. Спустя пару часов в окружении силовиков заметили деда Александра – Николая Купряшова. Его вели в подъезд дома на улице Черновицкой, где ранее проживала молодая семья, откуда и пропала девушка.

Больше года правоохранительные органы не предпринимали видимых активных действий, чтобы докопаться до истины.

Больше года правоохранительные органы не предпринимали видимых активных действий, чтобы докопаться до истины.

«Кроме супруга под черны ручищи упаковали деда. Семейка повязана! У дома Логуновых на Черновицкой этим утром было шумно. Бойцы ОМОНа в бронежилетах, органы… Сашок пытался бежать, но где там», - эмоционально написала одна из очевидиц.

Между тем никто из правоохранительных органов еще не выступил с официальным комментарием, рязанский СК кивает на Москву, а Москва молчит. Именно там, в главном следственном управлении СК России больше года расследуют уголовное дело по статье «Убийство».

Вполне возможно, что по делу Елены Логуновой задержат и других родственников Александра.

Вполне возможно, что по делу Елены Логуновой задержат и других родственников Александра.

Заговорил только адвокат Иван Беззубцев, представляющий интересы Александра Логунова.

По его словам, рано утром 30 августа Александра Логунова якобы похитили неизвестные лица.

- По этому поводу родители подали заявление в полицию, однако до настоящего времени [10:50] местонахождение Логунова Александра неизвестно, - сообщил «КП-Рязань» адвокат.

Адвокат подчеркнул, что никаких подозрений в адрес его доверителя к настоящему времени правоохранительные органы не высказывали...

Елена Логунова 25 июля 2021 года около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

За это время на федеральных каналах прошло множество ток-шоу, девушку искали волонтеры, журналисты, экстрасенсы и все неравнодушные. Елену не нашли, а опытные следователи недоумевали, это плевое дело возвели в какой-то загадочный детектив, а легенда сыска Дмитрий Плоткин назвал золотое правило, которое поможет найти предполагаемого убийцу. Видимо, московские следователи этим советом воспользовались и решились на задержание Александра Логунова.

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