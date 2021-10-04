Результаты полиграфа: Мама Елены Логуновой знает, кто причастен к исчезновению дочери

Наталия Кошелева верит, что ее дочь Елена Логунва. Фото: https://www.instagram.com/mrs.kosheleva62/

Мама загадочной исчезнувшей 26-летней рязанки Елены Логуновой – Наталия Кошелева – прошла проверку на полиграфе. Как это происходило, показали в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова. Кроме того, эксперт-полиграфолог Николай Демин работал также и с Александром Логуновым - мужем пропавшей девушки. Правда, результаты исследования он отказался назвать, так как дал соответствующую подписку о неразглашении.

Вопросы, которые задавали маме Елены Логуновой, и ответы на них:

- У вашей дочери были попытки суицида?

- Нет.

- Ваша дочь употребляла на постоянной основе психотропные или наркотические вещества?

- Нет.

- Ваш супруг и родственники знают, где Елена?

- Нет.

- Вы знаете, кто причастен к пропаже дочери?

- Да.

- Вы знаете, где в данный момент находится дочь?

- Нет.

Все пять ответов эксперт-полиграфолог, на основании результатов машины, признал правдой. Даже в вопросе, знает ли она, кто причастен к исчезновению дочери…

«Могу сказать, что Наталия не причастна к исчезновению своей дочери. Отвечала она на все вопросы уверенно и правдиво», - заключил эксперт.

Ранее на вопросы полиграфолога Первого канала в ток шоу «На самом деле» Александр Логунов – муж пропавшей девушки, при отдельных вопросах волновался (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!