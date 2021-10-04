Результаты полиграфа: Мама Елены Логуновой знает, кто причастен к исчезновению дочери

Наталия Кошелева верит, что ее дочь Елена Логунва. Фото: https://www.instagram.com/mrs.kosheleva62/
Мама загадочной исчезнувшей 26-летней рязанки Елены Логуновой – Наталия Кошелева – прошла проверку на полиграфе. Как это происходило, показали в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова. Кроме того, эксперт-полиграфолог Николай Демин работал также и с Александром Логуновым - мужем пропавшей девушки. Правда, результаты исследования он отказался назвать, так как дал соответствующую подписку о неразглашении.
Вопросы, которые задавали маме Елены Логуновой, и ответы на них:
- У вашей дочери были попытки суицида?
- Нет.
- Ваша дочь употребляла на постоянной основе психотропные или наркотические вещества?
- Нет.
- Ваш супруг и родственники знают, где Елена?
- Нет.
- Вы знаете, кто причастен к пропаже дочери?
- Да.
- Вы знаете, где в данный момент находится дочь?
- Нет.
Все пять ответов эксперт-полиграфолог, на основании результатов машины, признал правдой. Даже в вопросе, знает ли она, кто причастен к исчезновению дочери…
«Могу сказать, что Наталия не причастна к исчезновению своей дочери. Отвечала она на все вопросы уверенно и правдиво», - заключил эксперт.
Ранее на вопросы полиграфолога Первого канала в ток шоу «На самом деле» Александр Логунов – муж пропавшей девушки, при отдельных вопросах волновался (читать подробнее).
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