Мама пропавшей Елены Логуновой прошла проверку на полиграфе

Мама Елены Логуновой прошла проверку на полиграфе. Фото: телеканал "Россия"/"Прямой эфир"
Мама загадочной исчезнувшей 26-летней рязанки Елены Логуновой – Наталия Кошелева – прошла проверку на полиграфе. Как это происходило, показали в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова. Кроме того, полиграфолог Николай Демин работал также и с Александром Логуновым – мужем пропавшей девушки. Однако, результаты исследования не назвал, так как дал соответствующую подписку о неразглашении.
По результатам проверки мамы пропавшей девушки эксперт полиграфолог ответственно заявил, что она не причастна к ее исчезновению.
«Могу сказать, что Наталия не причастна к исчезновения своей дочери. Отвечала она на все вопросы уверенно и правдиво», - заключил эксперт.
Ранее на вопросы полиграфолога Первого канала в ток шоу «На самом деле» Александр Логунов – муж пропавшей девушки, при отдельных вопросах волновался (читать подробнее).
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