Мужа пропавшей Елены Логуновой еще раз проверили на полиграфе: при каких вопросах он заволновался

Александр Логунов – муж пропавшей Елены Логуновой, вышел на связь с журналистами, выбрав для этого федеральный Первый канал, программу «На самом деле». Это программа, где участников подключают к полиграфу – детектору лжи.

Судя по ранним новостям, Александр уже дважды проходил проверку – оба раза успешно, а на третий раз якобы принес справку о болезни сердца. Так это или нет, официально об этом неизвестно. Как бы там ни было, это не помешало мужу пропавшей Елены Логуновой вновь пройти исследование на полиграфе, правда, в рамках ток-шоу на Первом канале.

Как отметил эксперт-полиграфолог, не все слова Александра Логунова были убедительными. В частности, эксперт сообщил, что особое волнение у мужа пропавшей девушки вызвали вопросы, где звучит словосочетание «Сысоевское кладбище». Напомним, именно там зафиксировали якобы автомобиль Александра во время его хаотичного движения по Рязани в день исчезновения Елены Логуновой.

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