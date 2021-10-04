На Первом канале проверили Александра Логунова на полиграфе

Муж пропавшей Елены Логуновой – Александр, а также его семья, все-таки вышли для общения со СМИ. Выбрали дня этого они Первый канал и программу «На самом деле». Об этом сообщают «Рязновости».

Прямом на съемках программы Александр Логунов прошел проверку на полиграфе (видимо, уже третью – Ред.).

Отмечается, что эксперты сочли убедительными не все слова Александра Логунова. В частности, эксперт сообщил, что особое волнение у мужа пропавшей девушки вызвали вопросы, где звучит словосочетание «Сысоевское кладбище». Напомним, именно там зафиксировали якобы автомобиль Александра во время его хаотичного движения по Рязани в день исчезновения Елены Логуновой.

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