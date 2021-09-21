Два чемодана и кровь в раковине - история пропавшей Елены Логуновой в программе Андрея Малахова

Родственники мужа Елены Логуновой считают, что ее родители знают, где она. Такая мысль тоже звучала в программе.

Историю о загадочном исчезновении 26-летней рязанки Елены Логуновой (Кошелевой) показали в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

В студии телеканала «Россия» присутствовали родители девушки, брат, другие родственники, а также частный детектив и прочие эксперты. Приведем несколько моментов.

Поведение мужа Александра Логунова

Практически все уверены, что поведение мужа очень странное, а порой и вовсе подозрительное.

— В 15:10, по его словам, Елена вышла из дома в магазин «за шмотками», а в 17:30 он позвонил и сказал, что Лена пропала. Через 2,5 часа после того, как она вышла из подъезда, — сказала мама исчезнувшей девушки. — Но в поисках он никак не участвует.

В тот день Александра с 09:30 не было дома, хотя полиции он якобы сказал обратное. Он хаотично передвигался по Рязани – Михайловское шоссе, Стройкова, район сысоевского кладбища, снова на Михайловское шоссе. Такие данные представила частный детектив.

— В 12 часов он вызвал свою бабушку, в 15 часов своих родителей, плюс все эти хаотичные движения. Но почему-то собаку [правоохранительные органы] привели только через четыре дня, всех соседей опросили через три недели, а через полтора месяца начали осматривать холодильники в квартирах, — сказала частный детектив Екатерина Шумякина. По ее же словам, Александр вывез два чемодана «непонятно с чем».

Полиграф и кровь в раковине

Александр Логунов прошел два исследования на полиграфе в Следственном комитете. Об этом, к слову, было известно давно, в том числе и то, что никаких подозрений он не вызвал. Однако в «Прямом эфире» сообщили, что потом муж пропавшей Елены принес справку, что якобы полиграф ему противопоказан в связи с определенными заболеваниями.

Квартиру, где жили супруги, несколько раз исследовали криминалисты, и даже нашли пятна крови в раковине, но происхождение крови не установили. Нашли кровь на руле машины мужа, но тоже ничего непонятно о ее происхождении. Это утверждают всевозможные эксперты программы Андрея Малахова. Если подытожить их слова, то следствие либо идет по ложному пути, либо затягивается. Полностью программу можно посмотреть по ссылке

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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