Мужа исчезнувшей 26-летней рязанки Елены Логуновой проверили на полиграфе

Мужа исчезнувшей Елены Логуновой проверили на полиграфе: последние новости на 11 августа.

Муж бесследно исчезнувшей 26-летней рязанки Елены Логуновой – Александр прошел проверку на полиграфе. Исследование показало, что мужчина не причастен к исчезновению супруги.

«В начале третьего, когда мы уложили детей спать, Лена спросила: «Можно я схожу за шмотками?». Говорю: «Конечно». Никаких запретов не было… она собралась, оделась и говорит: «Когда дети будут просыпаться, ты мне набери», - цитирует Александра Логунова телекомпания «Ока».

Позже следствие выяснило, что мобильный телефон девушки был вне зоны доступа с 10 часов утра. Кроме того, момент, как Елена выходила из дома не зафиксировала ни одна камера уличного видеонаблюдения – зеленоглазая красавица будто бы исчезла.

Оперативники осмотрели квартиру, в которой жила семья, и автомобиль. Материалы направили на экспертизу. Выводы озвучат через месяц.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что поисковики свернули штаб по поиску девушки, однако сам поиск не прекращается ни на минуту. В нем участвуют следователи СК, полиция и волонтеры (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!