Мужа исчезнувшей 26-летней рязанки Елены Логуновой проверили на полиграфе

Мужа исчезнувшей Елены Логуновой проверили на полиграфе: последние новости на 11 августа.
Муж бесследно исчезнувшей 26-летней рязанки Елены Логуновой – Александр прошел проверку на полиграфе. Исследование показало, что мужчина не причастен к исчезновению супруги.
«В начале третьего, когда мы уложили детей спать, Лена спросила: «Можно я схожу за шмотками?». Говорю: «Конечно». Никаких запретов не было… она собралась, оделась и говорит: «Когда дети будут просыпаться, ты мне набери», - цитирует Александра Логунова телекомпания «Ока».
Позже следствие выяснило, что мобильный телефон девушки был вне зоны доступа с 10 часов утра. Кроме того, момент, как Елена выходила из дома не зафиксировала ни одна камера уличного видеонаблюдения – зеленоглазая красавица будто бы исчезла.
Оперативники осмотрели квартиру, в которой жила семья, и автомобиль. Материалы направили на экспертизу. Выводы озвучат через месяц.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что поисковики свернули штаб по поиску девушки, однако сам поиск не прекращается ни на минуту. В нем участвуют следователи СК, полиция и волонтеры (читать подробнее).
Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).
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