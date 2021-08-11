Исчезнувшая Елена Логунова не попала на запись ни одной камеры уличного наблюдения

Исчезнувшая Елена Логунова не попала ни на одну камеру уличного наблюдения - последние новости на 11 августа 2021 года.

Бесследно исчезнувшая 26-летняя рязанка Елена Логунова не попала на запись ни одной из камер видеонаблюдения. Об этом «КП-Рязань» стало известно во время последней акции по розыску девушки в лесопосадке у монастыря.

«Очень странно, что пропавшая посреди дня женщина в полумиллионной Рязани не попала на записи камер видеонаблюдения… Ведь в современном городе мы буквально ежесекундно оказываемся в кадре. Это могут быть камеры магазинов, отделений банков, банкоматов, регистраторов автомобилей, селфи-снимки случайных прохожих и много что еще. Как Елена смогла нигде не засветиться, пока что остается загадкой, ответа на которую нет ни у следователей, ни у поисковиков», - писал корреспондент «КП-Рязань».

Позже данная информация подтвердилась, момент, как Елена выходила из дома не зафиксировала ни одна камера уличного видеонаблюдения – зеленоглазая красавица будто бы исчезла. Оперативники осмотрели квартиру, в которой жила семья, и автомобиль. Материалы направили на экспертизу (читать подробнее).

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