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Общество4 августа 2021 18:00

Искали в трубах, под буреломами и траншеях: как в Рязани прошли поиски Елены Логуновой

Корреспондент «КП-Рязань» вместе с волонтерами прочесывал местность вблизи Троицкого монастыря в надежде найти хоть какие-то следы пропавшей девушки
Источник:kp.ru
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Следователи возбудили дело по статье "Убийство". Это значит, что искать Елену Логунову надо было везде.

Следователи возбудили дело по статье "Убийство". Это значит, что искать Елену Логунову надо было везде.

Фото: Константин МОГИЛИН

Уже полторы недели в областном центре продолжаются поиски рязанки Елены Логуновой. По данным регионального УМВД, 25 июля около 15 часов девушка вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. При этом свой мобильный телефон она оставила дома. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Несмотря на то, что поисками матери двоих малышей занимались полиция, СК и волонтеры всех поисково-спасательных отрядов региона, никаких обнадеживающих результатов по-прежнему нет. В настоящее время в Рязани официально свернули штаб по розыску пропавшей. Однако поиск Елены Логуновой все равно продолжается.

4 августа поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань» объявил клич о сборе волонтеров для прочесывания леса, расположенного между ТД «Барс» и автовокзалом «Центральный». Неравнодушным рязанцам предложили собраться в 19 часов на парковке неподалеку от Троицкого монастыря. В числе добровольцев в отправился на поиски и корреспондент «КП-Рязань».

На поиски пришли несколько десятков человек.

На поиски пришли несколько десятков человек.

В лес небольшими группами

По примерным подсчетам, на призыв «Лиза Alert» откликнулись несколько десятков человек. Люди собрались очень разные, кто-то был хорошо экипирован - в резиновых сапогах, в ярких жилетах и с фонариками, другие выглядели по-офисному, потому что приехали сразу работы.

Удалось найти свежие завалы из веток и грунта.

Удалось найти свежие завалы из веток и грунта.

Фото: Константин МОГИЛИН

Волонтеров разделили на группы, во главе каждой из которых находился представитель «Лиза Alert» - человек, опытный в вопросе поисков. Журналиста определили в группу из шести человек, где были инструктор Денис, две женщины, мальчик-подросток и мужчина.

Оказавшись в плохо проходимой и замусоренной чаще, наша шестерка двинулась в глубь леса. Шли, выстроившись в линию, примерно на настоянии двух метров по правую руку от Дениса. Заглядывали под завалы из стволов и веток, обращали внимание на все, что выдает недавнее пребывание в лесу человека или где можно спрятать труп. А учитывая то, что лес находится в черте Рязани, похожих следов там немало.

Следы чьего-то недавнего ночлега.

Следы чьего-то недавнего ночлега.

Фото: Константин МОГИЛИН

При любой находке давалась команда «стоп»

Отведенный участок местности мы исследовали не менее 1,5-2 часов, продвинувшись за это время всего на 1,7 километра. Пока ходили, встречали какие-то шалаши, двух-трехметровые ямы, заполненные водой, свалки выброшенных вещей, строительного мусора, следов застолья и поисков запрещенных веществ. Упершись в русло реки Трубеж, группа обнаружила на берегу красный крест, вкопанный прямо в землю. В этом месте наша шестерка двинулась в обратном направлении, также внимательно исследуя местность.

В тот момент, когда кто-то из нас находил хоть что-то необычное (свежий холмик или странный завал) давалась команда «стоп», и Денис подходил и фиксировал находку – делал снимок, записывал координаты. Он рассказал, что затем эти данные будут переданы правоохранителям, и уже они примут дальнейшее решение о том, что с этим делать.

В поисках Елены Логуновой волонтеры обследовали берег реки.

В поисках Елены Логуновой волонтеры обследовали берег реки.

Фото: Константин МОГИЛИН

- 99 процентов сегодняшней нашей работы закончится ничем, но это не значит, что она была напрасна. Мы здесь прошли, и теперь все, что нам удалось обнаружить, изучат следователи. Возможно, что данные, кажущиеся нам незначительными или неважными, в руках профессионалов принесут пользу, - поделился с «КП-Рязань» Денис.

Кстати, лес, в котором прошли поиски, был выбран неслучайно, а по просьбе правоохранителей. Предположим, что след Елены обрывается здесь или же это просто место, в котором легко потеряться или скрыть улики. Как бы то ни было, поиски Елены Логуновой обязательно продолжатся, а о результатах мы вас известим.

На берегу Трубежа установлен красный крест.

На берегу Трубежа установлен красный крест.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Очень странно, что пропавшая посреди дня женщина в полумиллионной Рязани не попала на записи камер видеонаблюдения. Ведь в современном городе мы буквально ежесекундно оказываемся в кадре. Это могут быть камеры магазинов, отделений банков, банкоматов, регистраторов автомобилей, селфи-снимки случайных прохожих и много что еще. Как Елена смогла нигде не засветиться, пока что остается загадкой, ответа на которую нет ни у следователей, ни у поисковиков.

КУДА ЗВОНИТЬ

По факту исчезновения 26-летней Елены Логуновой Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

А УМВД России по Рязанской области обращается ко всем, кто что-либо знает о местонахождении или судьбе Елены Логуновой. Звоните по телефонам: (4912) 29-93-71, 28-95-62 - управление уголовного розыска, (4912) 29-94-18 и 27-64-72 – дежурная часть по ОВД по Железнодорожному району или 02 (102/112 – с мобильных операторов).

Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы темно русые, глаза зеленые.

Была одета: белая майка; темно-синие джинсы, джинсовая куртка с серым капюшоном; черные кроссовки, при себе имела рюкзак бежевого цвета.

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