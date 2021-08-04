Искали в трубах, под буреломами и траншеях: как в Рязани прошли поиски Елены Логуновой

Следователи возбудили дело по статье "Убийство". Это значит, что искать Елену Логунову надо было везде. Фото: Константин МОГИЛИН

Уже полторы недели в областном центре продолжаются поиски рязанки Елены Логуновой. По данным регионального УМВД, 25 июля около 15 часов девушка вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. При этом свой мобильный телефон она оставила дома. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Несмотря на то, что поисками матери двоих малышей занимались полиция, СК и волонтеры всех поисково-спасательных отрядов региона, никаких обнадеживающих результатов по-прежнему нет. В настоящее время в Рязани официально свернули штаб по розыску пропавшей. Однако поиск Елены Логуновой все равно продолжается.

4 августа поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань» объявил клич о сборе волонтеров для прочесывания леса, расположенного между ТД «Барс» и автовокзалом «Центральный». Неравнодушным рязанцам предложили собраться в 19 часов на парковке неподалеку от Троицкого монастыря. В числе добровольцев в отправился на поиски и корреспондент «КП-Рязань».

На поиски пришли несколько десятков человек.

В лес небольшими группами

По примерным подсчетам, на призыв «Лиза Alert» откликнулись несколько десятков человек. Люди собрались очень разные, кто-то был хорошо экипирован - в резиновых сапогах, в ярких жилетах и с фонариками, другие выглядели по-офисному, потому что приехали сразу работы.

Удалось найти свежие завалы из веток и грунта. Фото: Константин МОГИЛИН

Волонтеров разделили на группы, во главе каждой из которых находился представитель «Лиза Alert» - человек, опытный в вопросе поисков. Журналиста определили в группу из шести человек, где были инструктор Денис, две женщины, мальчик-подросток и мужчина.

Оказавшись в плохо проходимой и замусоренной чаще, наша шестерка двинулась в глубь леса. Шли, выстроившись в линию, примерно на настоянии двух метров по правую руку от Дениса. Заглядывали под завалы из стволов и веток, обращали внимание на все, что выдает недавнее пребывание в лесу человека или где можно спрятать труп. А учитывая то, что лес находится в черте Рязани, похожих следов там немало.

Следы чьего-то недавнего ночлега. Фото: Константин МОГИЛИН

При любой находке давалась команда «стоп»

Отведенный участок местности мы исследовали не менее 1,5-2 часов, продвинувшись за это время всего на 1,7 километра. Пока ходили, встречали какие-то шалаши, двух-трехметровые ямы, заполненные водой, свалки выброшенных вещей, строительного мусора, следов застолья и поисков запрещенных веществ. Упершись в русло реки Трубеж, группа обнаружила на берегу красный крест, вкопанный прямо в землю. В этом месте наша шестерка двинулась в обратном направлении, также внимательно исследуя местность.

В тот момент, когда кто-то из нас находил хоть что-то необычное (свежий холмик или странный завал) давалась команда «стоп», и Денис подходил и фиксировал находку – делал снимок, записывал координаты. Он рассказал, что затем эти данные будут переданы правоохранителям, и уже они примут дальнейшее решение о том, что с этим делать.

В поисках Елены Логуновой волонтеры обследовали берег реки. Фото: Константин МОГИЛИН

- 99 процентов сегодняшней нашей работы закончится ничем, но это не значит, что она была напрасна. Мы здесь прошли, и теперь все, что нам удалось обнаружить, изучат следователи. Возможно, что данные, кажущиеся нам незначительными или неважными, в руках профессионалов принесут пользу, - поделился с «КП-Рязань» Денис.

Кстати, лес, в котором прошли поиски, был выбран неслучайно, а по просьбе правоохранителей. Предположим, что след Елены обрывается здесь или же это просто место, в котором легко потеряться или скрыть улики. Как бы то ни было, поиски Елены Логуновой обязательно продолжатся, а о результатах мы вас известим.

На берегу Трубежа установлен красный крест.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Очень странно, что пропавшая посреди дня женщина в полумиллионной Рязани не попала на записи камер видеонаблюдения. Ведь в современном городе мы буквально ежесекундно оказываемся в кадре. Это могут быть камеры магазинов, отделений банков, банкоматов, регистраторов автомобилей, селфи-снимки случайных прохожих и много что еще. Как Елена смогла нигде не засветиться, пока что остается загадкой, ответа на которую нет ни у следователей, ни у поисковиков.

КУДА ЗВОНИТЬ

По факту исчезновения 26-летней Елены Логуновой Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

А УМВД России по Рязанской области обращается ко всем, кто что-либо знает о местонахождении или судьбе Елены Логуновой. Звоните по телефонам: (4912) 29-93-71, 28-95-62 - управление уголовного розыска, (4912) 29-94-18 и 27-64-72 – дежурная часть по ОВД по Железнодорожному району или 02 (102/112 – с мобильных операторов).

Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы темно русые, глаза зеленые.

Была одета: белая майка; темно-синие джинсы, джинсовая куртка с серым капюшоном; черные кроссовки, при себе имела рюкзак бежевого цвета.

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