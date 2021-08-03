Пропавшую Елену Логунову будут искать в лесу: последние новости на 3 августа.

В Рязани продолжаются поиски бесследно исчезнувшей 26-летней Елены Логуновой (Кошелевой). Последние новости по поводу исчезновения зеленоглазой красавицы неутешительные – девушку по-прежнему не могут найти, хотя на поиск брошены все силы. Елену Логунову ищут полиция, следователи СК и волонтеры всех поисково-спасательных отрядов региона.

«Внимание! Нужны добровольцы на поиск. Мы просим вас, у кого есть возможность, присоединиться сегодня к поиску в природной среде», - пишут волонтеры, имея в виду, видимо, лес.

Место для сбора: Рязань, Московское шоссе, дом №10, стр. 1 (парковка возле заправки «Полный бак»).

Дата и время сбора: 3 августа, 19:00.

Форма одежды: лес (удобная обувь, прочно держащая голеностоп, руки и ноги закрыты от повреждений, головной убор).

С собой желательно иметь воду, перекус и фонарь.

Ранее сообщалось, что поисковики свернули штаб по поиску девушки, однако сам поиск не прекращается ни на минуту. В нем участвуют следователи СК, полиция и волонтеры (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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