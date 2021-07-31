Штаб по розыску 26-летней рязанки Елены Логуновой свернут. Фото: Instagram Елены Логуновой.

Появились последние новости по пропавшей бесследно 26-летней рязанки Елены Логуновой.

В настоящее время в Рязани свернули штаб по розыску пропавшей Елены Логуновой (Кошелевой). Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань». Однако, поиск Логуновой Елены Сергеевны не завершен.

«Штаб в настоящий момент свернут, и пока активные выезды, общий сбор больше не планируются. Это не значит, что отряд прекратил поиск девушки. Ведется активная информационная работа и отработка необходимых задач», - говорится в сообщении волонтеров.

Кроме того, поисковики отдельно подчеркнули, что ни до этого момента, ни сейчас, они не проверяли версии гадалок и экстрасенсов.

«Идет следствие, сотрудники СК и полиции отрабатывают различные версии. Они проводят огромную оперативно-розыскную работу. Сейчас наша задача им просто доверять, как профессионалам. Еще раз, поиск продолжается. Мы верим. И продолжаем искать», - отметили в «Лиза Alert».

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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