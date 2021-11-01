Шесть причин, почему к исчезновению Елены Логуновой причастен ее муж – мнение частного детектива

По мнению детектива, Александр Логунов ведет себя странно, и именно он причастен к исчезновению Елены.

Частный детектив из Москвы Екатерина Шумякина считает, что загадочно исчезнувшая рязанка Елена Логунова мертва. Об этом она поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram.

По мнению Шумякиной, именно Александр Логунов – муж девушки, виноват в ее гибели. Частный детектив предположила, что он либо задушил ее, либо «ударил так, что она упала и ударилась». А произошло все 25 июля с 08:53 до 9:00.

«Я думаю, опять встал вопрос о том, что Лена уходит от Александра и забирает дочек», - написала детектив.

Шесть причин, почему частный детектив считает мужа причастным к пропаже Елена Логуновой:

Десятки звонков своим родителям: 25 июля, в день исчезновения, Александр Логунов сделал 24 телефонных звонка своей маме, чуть меньше отцу, еще меньше - бабушке и дедушке. Лене, пропавшей жене, он звонил в этот день два раза, после 25 июля – ни разу, хотя до этих событий звонил довольно часто. Родители Александра Елене не позвонили ни разу.

«В чьей голове созрел план избавиться от Лены, думаю, мы позже узнаем», - пишет детектив, намекая на родственников Александра, в первую очередь – на его маму.

Частный детектив Екатерина Шумякина (слева) продолжит поиски Елены Логуновой.

Оперативный приезд родителей: после звонка Александра сразу приехали родители, приблизительно в 15:00. По пути заехали на автомойку, чтобы сбить грязь. В 15:30 были дома.

«Дальше было делом техники. По моему мнению, Елену закопали в окрестностях села Исады Спасского района. Я там была, идеальное место для схрона. Там дальше мы будем обходить и детально обследовать каждый сантиметр».

Поздний звонок родителя Лены: только в 17:15 Александр позвонил маме Елены – Наталии со словами: «Лена пропала».

Попытка заблокировать банковскую карту Лены: по словам детектива, вечером (25 июля?) Александр пытался заблокировать карту Лены, позвонив в банк.

«А если это инструмент, по которому можно отследить и установить местонахождение?» - рассуждает Екатерина Шумякина.

Не дают внучек бабушке – маме Елены: внучек, которые проживают с родителями Александра, маме Лены - бабушке Наталии, не дают. Якобы боятся, что старшая девочка может что-то рассказать или нарисовать.

Равнодушие Александра: «Сказал бабушке Лены в 4 утра, что пусть ее [Елену] ищут те, кто за это получает деньги», - написала детектив.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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