Частный детектив считает, что Елену Логунову задушили или смертельно травмировали

Частный детектив к Елене Логуновой: Лена, мы будем тебя искать, пока не найдем. Фото: телеканал "Россия" и соцсети.

Вечером в воскресенье, 7 ноября, частный детектив Екатерина Шумякина, занимающаяся делом пропавшей рязанки Елены Логуновой, на своей страничке в социальной сети «Инстаграм» озвучила версии гибели молодой рязанки.

В комментарии детектив Шумякина уточняет, что все изложенное ниже - это ее личное мнение, основанное на имеющейся информации.

22 июля 2012 года между супругами произошла очередная ссора. 23-24 июля видимых разногласий не было, но напряжение нарастало. Утром 25 июля Елена позвонила маме – проговорили до 8:53. А в 9:00, по данным оператора связи, телефон девушки отключился навсегда…

- То есть с 8:53 до 9:00 что-то случилось. Я думаю, что опять встал вопрос о том, что Лена уходит от Александра и забирает дочек. И тут, как я предполагаю, вариантов развития событий два: Александр в состоянии аффекта или задушил ее, или ударил так, что она упала и ударилась, от чего что впоследствии умерла…

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