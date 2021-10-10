Частный детектив к Елене Логуновой: Лена, мы будем тебя искать, пока не найдем. Фото: телеканал "Россия" и соцсети.

Частный детектив Екатерина Шумякина, занимающаяся розыском 26-летней Елены Логуновой, обратилась в социальных сетях к девушке.

«Лена, мы будет тебя искать, пока не найдем!» - написала Шумякина. Кроме того, она поблагодарила рязанцев за помощь:

«Рязанцы, спасибо вам! Вы самые неравнодушные! Будем работать дальше!»

9 октября в Рязани прошли масштабные поиски Елены Логуновой. Руководила поисками как раз частный детектив из Москвы. Именно по маршруту, который она указала, и шли около 60 добровольцев (читать подробнее, что нашли поисковики).

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