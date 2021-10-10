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Происшествия10 октября 2021 1:00

Могила с запахом и предупреждение о трупе... Что нашли 60 добровольцев, когда искали Елену Логунову

9 октября прошли масштабные поиски 26-летней рязанки. Несколько десятков человек искали девушку в лесополосе и на кладбище
Источник:kp.ru
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Идет третий месяц безуспешных поисков Елены Логуновой.

Идет третий месяц безуспешных поисков Елены Логуновой.

Утром 9 октября в Рязани возобновились активные поиски пропавшей Елены Логуновой. Под словом «активные» нужно понимать прочесывание леса с привлечением добровольцев.

Как отметил «КП-Рязань» накануне сотрудник правоохранительных органов: «Мне жаль тех, кто пойдет искать». Смысл в том, что маршрут мужа пропавшей девушки - Александра Логунова, который гоняют по разным ток-шоу, имеет, по предварительным данным, мало общего с реальностью.

На поиски откликнулись около 60 человек.

На поиски откликнулись около 60 человек.

Маршрут новых поисков в лесополосе разработала частный детектив Екатерина Шумякина. Именно поэтому к поискам не подключился никто из «профессиональных поисковиков» - они не работают с частными детективами, гадалками и прочими экстрасенсами. «Да и грибников на выходных пропадает многовато», - заметил один из «Лизы Alert». Плюс к этому они прочесывают только те территории, которые им укажут полиция или Следственный комитет. Но от них подобных просьб в последнее время не исходило.

Координаты мест с рыхлой почвой передадут правоохранительным органам.

Координаты мест с рыхлой почвой передадут правоохранительным органам.

Мужа не было, но это логично

Как бы там ни было, на поиски пришли около 60 человек, в том числе мама пропавшей девушки – Наталия Кошелева. Было много представителей федеральных СМИ, в том числе журналистов программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Казалось, были все, но только не муж пропавшей девушки. Наверное, и его понять можно, был бы не поиск, а допрос от десятков человек сразу. Все бы не под ноги смотрели, не по сторонам, а на него, бегают ли глазки, сглатывает ли слюну судорожно, не запотели ли ладони…

Детектив Екатерина Шумякина очертила район поисков.

Детектив Екатерина Шумякина очертила район поисков.

Но детектив Екатерина Шумякина по-прежнему считает именно Александра Логунова главным подозреваемым в деле об исчезновении его супруги.

Предупреждающая надпись

Начались поиски с лесополосы в районе Сысоева, там, где располагается кладбище, там, где у Александра Логунова были якобы странные перемещения в день его исчезновения. Кроме кожаной женской сумки, да надписи «В овраге лежит труп», которую кто-то накарябал на останках легкового автомобиля, ничего привлекающего внимания поисковики-добровольцы не нашли.

На останках машины надпись о трупе.

На останках машины надпись о трупе.

Перешли на Сысоевское кладбище. Мама Елены Логуновой – Наталия Кошелева – вместе с детективом обратились в администрацию кладбища с просьбой осмотреть территорию на наличие новых захоронений. Та разрешила.

Синие джинсы

«Пока нашли кожаную сумку, несколько свежих мест с рыхлой почвой. Предположительно землю недавно перекопали, - докладывала с места происков корреспондент «КП-Рязань». - Эти данные передадут потом в правоохранительные органы. Также рядом с кладбищем недалеко от окружной дороги в овраге примята трава. Кроме того, нашли какую-то могилу с запахом. Находится она на кладбище у дороги».

Могила, от которой исходил неприятный запах.

Могила, от которой исходил неприятный запах.

Самую весомую находку обнаружили уже за территорией Сысоевского кладбища – синие женские джинсы. Именно в таких 25 июля Елена Логунова якобы вышла из дома в магазин, и не вернулась.

Впрочем, мама пропавшей девушки не смогла уверенное сказать, что это джинсы ее дочери. На место обнаружения джинсов вызвали Следственный комитет, а поиски передвинулись уже в сторону СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество), которое расположено за кладбищем…

Синие джинсы, но принадлежали ли они Елене Логуновой, неизвестно.

Синие джинсы, но принадлежали ли они Елене Логуновой, неизвестно.

Поиски Елены Логуновой на Сысоевском кладбище

26-летняя Елена Логунова пропала 25 июля. До сих пор ее местонахождение неизвестно. (ПОДРОБНЕЕ).

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ЧППроисшествия: ЧПЗагадочное исчезновение рязанской девушки Елены Логуновой