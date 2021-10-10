Могила с запахом и предупреждение о трупе... Что нашли 60 добровольцев, когда искали Елену Логунову

Идет третий месяц безуспешных поисков Елены Логуновой.

Утром 9 октября в Рязани возобновились активные поиски пропавшей Елены Логуновой. Под словом «активные» нужно понимать прочесывание леса с привлечением добровольцев.

Как отметил «КП-Рязань» накануне сотрудник правоохранительных органов: «Мне жаль тех, кто пойдет искать». Смысл в том, что маршрут мужа пропавшей девушки - Александра Логунова, который гоняют по разным ток-шоу, имеет, по предварительным данным, мало общего с реальностью.

На поиски откликнулись около 60 человек.

Маршрут новых поисков в лесополосе разработала частный детектив Екатерина Шумякина. Именно поэтому к поискам не подключился никто из «профессиональных поисковиков» - они не работают с частными детективами, гадалками и прочими экстрасенсами. «Да и грибников на выходных пропадает многовато», - заметил один из «Лизы Alert». Плюс к этому они прочесывают только те территории, которые им укажут полиция или Следственный комитет. Но от них подобных просьб в последнее время не исходило.

Координаты мест с рыхлой почвой передадут правоохранительным органам.

Мужа не было, но это логично

Как бы там ни было, на поиски пришли около 60 человек, в том числе мама пропавшей девушки – Наталия Кошелева. Было много представителей федеральных СМИ, в том числе журналистов программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Казалось, были все, но только не муж пропавшей девушки. Наверное, и его понять можно, был бы не поиск, а допрос от десятков человек сразу. Все бы не под ноги смотрели, не по сторонам, а на него, бегают ли глазки, сглатывает ли слюну судорожно, не запотели ли ладони…

Детектив Екатерина Шумякина очертила район поисков.

Но детектив Екатерина Шумякина по-прежнему считает именно Александра Логунова главным подозреваемым в деле об исчезновении его супруги.

Предупреждающая надпись

Начались поиски с лесополосы в районе Сысоева, там, где располагается кладбище, там, где у Александра Логунова были якобы странные перемещения в день его исчезновения. Кроме кожаной женской сумки, да надписи «В овраге лежит труп», которую кто-то накарябал на останках легкового автомобиля, ничего привлекающего внимания поисковики-добровольцы не нашли.

На останках машины надпись о трупе.

Перешли на Сысоевское кладбище. Мама Елены Логуновой – Наталия Кошелева – вместе с детективом обратились в администрацию кладбища с просьбой осмотреть территорию на наличие новых захоронений. Та разрешила.

Синие джинсы

«Пока нашли кожаную сумку, несколько свежих мест с рыхлой почвой. Предположительно землю недавно перекопали, - докладывала с места происков корреспондент «КП-Рязань». - Эти данные передадут потом в правоохранительные органы. Также рядом с кладбищем недалеко от окружной дороги в овраге примята трава. Кроме того, нашли какую-то могилу с запахом. Находится она на кладбище у дороги».

Могила, от которой исходил неприятный запах.

Самую весомую находку обнаружили уже за территорией Сысоевского кладбища – синие женские джинсы. Именно в таких 25 июля Елена Логунова якобы вышла из дома в магазин, и не вернулась.

Впрочем, мама пропавшей девушки не смогла уверенное сказать, что это джинсы ее дочери. На место обнаружения джинсов вызвали Следственный комитет, а поиски передвинулись уже в сторону СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество), которое расположено за кладбищем…

Синие джинсы, но принадлежали ли они Елене Логуновой, неизвестно.

26-летняя Елена Логунова пропала 25 июля. До сих пор ее местонахождение неизвестно. (ПОДРОБНЕЕ).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Александр Логунов провалил полиграф на вопросах о пропаже жены

Специалисты считают, что супруг причастен к известным событиям (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!