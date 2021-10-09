На поиски Елены Логуновой в районе сысоевского кладбища пришло около 60 человек.
Утром 9 октября в Рязани возобновились активные поиски пропавшей Елены Логуновой. Под словом «активные» нужно понимать прочесывание леса с привлечением добровольцев, следствие и без этого активно делает свою работу.
Поиски Елены Логуновой в районе Сысоева.
«На поиски пришли около 60 человек, в том числе мама пропавшей девушки – Наталия Кошелева. Адвоката их семьи [Максима Калинова] нет», - сообщает корреспондент «КП-Рязань» с места событий.
По словам частного детектива Екатерины Шумякиной, она по-прежнему считает мужа пропавшей девушки Александра Логунова - главным подозреваемым.
Координаты поисков Елены Логуновой определила частный детектив.
В настоящее время поиски проходят в лесополосе в Сысоеве, в районе сысоевского кладбища. Именно в этом месте у мужа пропавшей были якобы странные перемещения в день его исчезновения.
26-летняя Елена Логунова пропала 25 июля. До сих пор ее местонахождение неизвестно. (ПОДРОБНЕЕ).
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