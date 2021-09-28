Возможно, она жива. Третий месяц не могут найти Елену Логунову - ни живой, ни мертвой

Вполне возможно, что супруг Елены ни в чем не виноват, а разгадка лежит на поверхности.

Пошел третий месяц поисков бесследно исчезнувшей 26–летней рязанки Елены Логуновой (в девичестве – Кошелевой). Около полудня 25 июля зеленоглазая красавица, мама двух малолетних детей из квартиры многоэтажного дома по улице Черновицкой исчезла, будто ее никогда не было. По словам мужа, жена сказала, что пошла «за шмотками», а перед уходом произнесла: «Звони, как дети проснутся». Это все со слов мужа. К его словам и к нему самому мы еще вернемся.

МУЖ ИЛИ?..

На поиски бросились сразу и все – от полиции до волонтеров–поисковиков. Следственный комитет тут же возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Это обычная практика, когда исчезают люди, сам факт возбуждения уголовного дела развязывает руки следователям и позволяет назначать всевозможные экспертизы, которых в рамках обычной проверки просто быть не может. Чисто процессуальный вопрос.

Следователи и криминалисты изъяли записи всех видеокамер в округе, но девушку в день исчезновения ни одна из них не зафиксировала. Даже та, которая установлена на домофоне родного подъезда и соседних. А дальше начинаются версии, которые Следственный комитет официально не комментирует, и поэтому в соцсетях и СМИ муссируется все, что только может прийти в голову, а родные девушки обращаются за помощью к экстрасенсам да журналистам малаховской программы «Прямой эфир».

На основе озвученных данных, у любого обывателя обязательно возникнут три вопроса:

- Почему Александр, муж Елены Логуновой, дважды пройдя полиграф, отказался от последующего исследования?

- Почему в 21 веке при наличии сотен камер уличного видеонаблюдения и автомобильных видеорегистраторов девушка не попала ни на одну из них?

- Что с девушкой?

Журналисты «КП-Рязань» пообщались со специалистами, чтобы попытаться ответить на эти и другие вопросы.

Начнем с мужа. В любой непонятной ситуации под подозрение попадают близкие родственники – муж или жена, дальше – родители, тети–дяди, бабушки–дедушки и так далее. В случае необходимости круг расширяется до друзей, коллег, одногруппников. С Александром сразу стало все непонятно.

Как стало известно из программы «Прямой эфир», в день исчезновения жены Александр с 09:30 не находился дома, хотя полиции он якобы сказал обратное. Он хаотично передвигался по Рязани – Михайловское шоссе, Стройкова, район Сысоевского кладбища, снова на Михайловское шоссе. Такие данные представила частный детектив.

– В 12 часов он вызвал свою бабушку, в 15 часов своих родителей, плюс все эти хаотичные движения. Но почему–то собаку (правоохранительные органы – Ред.) привели только через четыре дня, всех соседей опросили через три недели, а через полтора месяца начали осматривать холодильники в квартирах, – сказала частный детектив Екатерина Шумякина. По ее же словам, Александр вывез два чемодана «непонятно с чем».

Отметим, что статус Александра в первые дни после исчезновения супруги гласил: «Пропала жена!!! 25.07.2021. Если кому что–либо известно…» дальше номер телефона. Сейчас этот статус исчез. Либо нашел, либо не ищет. Так, наверное.

ЧТО ЗНАЕТ ПОЛИГРАФ

В копилку Александра сразу можно занести то, что прошел он два исследования на полиграфе. Эксперт–полиграфолог СУ СК России по Рязанской области признала, что он – Александр Логунов – ничего не знает об исчезновении супруги. В третий раз мужчина отказался проходить проверку, предоставив справку, что болен сердечной болезнью. И этот факт для обывателей стал подозрительным.

– Направление на полиграф дает следователь. В управлении СК есть соответствующий специалист, – рассказывает сотрудник правоохранительных органов (официально просил не называть, так как с делом об исчезновении Елены Логуновой не знаком – Ред.). В направлении указана краткая суть дела, что уже установили, а что нет. И три вопроса. В данном случае, возможно, вопросы были следующие:

- Известно ли вам о местонахождении Елены Логуновой?

- Причастны ли вы к исчезновению Елены Логуновой?

- Совершали ли вы что–либо криминальное в отношении Елены Логуновой?

По словам специалиста, все эти вопросы следователь согласовывает с экспертом, он и подсказывает, как сделать все четко. Так произошло и с Логуновым.

Его посадили перед экспертом. Он заполнил анкету специальную, у него измерили давление, температуру, чтобы исключить явные противопоказания, мол, что ему плохо в данный момент. Как только поняли, что человек готов к исследованию, ему задали несколько вопросов, которые вообще не касались исчезновения супруги. Были и специальные вопросы, чтобы Александр Логунов солгал, или ответил на неочевидные вопросы… В общем, таким образом настроили машину. Александр с ней справился. Или машина не справилась с ним. Или человек реально не причастен.

Что касается последующей справки о том, что ему противопоказано проходить подобные исследования, то здесь специалисты уверены в одном – законом не запрещено. Никто не обязывает человека приносить справку сразу или позже. Вот пусть следователи и разбираются.

– Однажды мужик принес справку из частной клиники, которая сказала, что он болен ишемической болезнью сердца, мол, от полиграфа освобожден, – рассказывает один из следователей. – Но меня эти бумажки за 1 тысячу рублей не интересуют, отправил его в ЦРБ. Там признали его здоровым, поехал в Рязань, прошел полиграф, который и показал – да, убивал.

«ВСЕ СЛУЧАЙНО»

По официальной версии, Елена Логунова вышла из квартиры и пошла в магазин. Однако, ни одна из камер во дворе дома ее не зафиксировала. Даже камера на домофоне! Человек закрыл за собой дверь и испарился.

– Вот ты идешь по улице, и ты не задумываешься о том, видит тебя камера или нет. Тебя не интересует, где эти камеры установлены... – рассказывает сотрудник правоохранительных органов. – Ты – добропорядочный гражданин, ты ничего не совершал, не собираешься и ничего не скрываешь. Тебе все равно, кто за тобой наблюдает. А если тебя камера не видит, значит, тебе это надо.

– То есть, либо Елена сама скрылась, либо муж причастен?

– Все раскрытия преступлений случайные. Главное – найти эту случайность. Это дело раскроют в любом случае, завтра–послезавтра, через год, но раскроют. И вы (общественность – Ред.) удивитесь, насколько все лежало на поверхности, все было банально и просто. Просто пока никто не может эту случайность найти. Мое мнение, ее уже нет в живых. Но разгадка будет лежать легко на поверхности… Может, муж, а может, не муж, может, еще кто–то. Но потом все скажут: «Блин, а почему мы этого человека раньше не спросили, или не так спросили, или почему три раза прошли, но не заметили».

Волонтеры завершили активные поиски Елены Логуновой.

«СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРОИЗОШЕЛ КОНФЛИКТ МЕЖДУ СЕМЬЯМИ»

По словам опытных следователей, если человек сразу не раскололся, не сознался, то последующие шансы разговорить его равны практически к нулю. Нужны будут другие доказательства, подтверждающие вину человека. И следователи, и оперативники продолжают работать. Несмотря на то, что дело ушло в Москву, в главное управление СК России, в Рязани местные сыщики продолжают расследование.

– Я считаю, что следователи и криминалисты в рязанском СК работают, – говорит адвокат Максим Калинов, представляющий интересы семьи пропавшей Елены Логуновой. – Я работал в Следственном комитете, знаю, как должно происходить. Если коротко, то основные три вопроса должны все перекрыть (о проверке на полиграфе – Ред.). Причастен или нет – все, больше никакой надобности нет. Но! Что касается проверок… То, что исследование проводилось два раза – уже указывает на определенные подозрения. Я уверен, что эта справка не соответствует действительности. Не исключаю, что Александр мог специально такую справку предоставить, чтобы его не дергали. Кстати, мама Елены – Наталия Кошелева, из–за того, что на нее оказывалось психологическое давление сотрудниками Железнодорожного ОВД, сильно перенервничала, ее заставляют пройти полиграф. В итоге ее увезли на скорой, и она находится в больнице.

– В передаче Малахова указывалось, что ранее она лежала в неврологии…

– Нужно уточнить, точно сказать не могу… нет, не в неврологии (сейчас лежит – Ред.).

– По вашему мнению, что произошло?

– Исключительно мое предположение: у него (Александра – Ред.) очень спокойное поведение. Такое часто бывает у шизофреников. Я не утверждаю, что он больной, но такое бывает. Скорее всего, произошел конфликт между семьями, длился он несколько дней, а в день исчезновения достиг апогея. Молодой человек мог ее взять за грудки, ударить затылком об стену – и все. Одного удара может хватить. Либо задушил.

– Этим вы объясняете отсутствие крови?

– Да, но насколько мне известно, и в квартире, и в машине мужа девушки изъяли образцы крови – в раковине, и на руле машины. Но кому они принадлежат, установить не удается.

– Может быть, это кровь рыбы, барана?

– Нет–нет–нет, это человеческая кровь. Насчет раковины нужно уточнить, но на руле в машине была точно человеческая кровь.

ВОЗМОЖНО, ЧТО ЖИВА

Идет третий месяц поисков, девушку не могут найти ни живой, ни мертвой. Версий – десятки, и мы расскажем две истории с разными поворотами.

Ночью 14 октября 2018 года в Самаре 12-летний сын Лины Сторожевой – Вадим, проснулся в квартире на первом этаже с тревожной мыслью – нет мамы. Позвал бабушку, которая проживала с ними, вызвали полицию. Камера видеонаблюдения на домофоне зафиксировала, как Лина в 04:45 вышла из подъезда, а через 12 минут вернулась обратно, в 04:57. Но ни дома, ни в подъезде ее не было.

Бывший супруг симпатичной блондинки уверял, что ничего не знает, и бросал трубку. Разумеется, он был одним из подозреваемых, и следователи с оперативниками плотно им занимались.

Нашли девушку только в конце марта 2019 года. Коммунальщики решили почистить снег с козырьков подъездов и наткнулись на человеческие ноги. Передали жильцам, те вызвали полицию. Сразу стало понятно, это Лина… Одна из версий – суицид.

А вторая история из Рязанской области, и к счастью, со счастливым концом.

В конце 2010 года следователям одного из межрайонных отделов СУ СК России по Рязанской области пришло поручение от коллег из республики Мордовия, мол, проверьте адрес 47-летнего жителя Сасова. В Саранске возбудили уголовное дело по факту его безвестного исчезновения. Мужчина работал дальнобойщиком, поехал в рейс и пропал. Позже нашли его сожженную фуру в лесу, а его нет. Ну, чистое убийство!

Спустя полгода, как раз к Новому году, рязанские следователи выяснили, что мужчина жив-здоров и продолжает работать. Правда, уже в другой фирме. Что он исчез, знать не знал, и очень удивился, что его могли убить. Мордовские следователи сначала не поверили, но когда увидели фотографию пропавшего мужчины с местной свежей газетой в руках, выдохнули и прилетели в Сасово через полтора часа.

— Сожженная фура, тела нет… Ну конечно, убийство, ну что еще можно предположить? Полгода человека нет, — вспоминает сотрудник правоохранительных органов. — Просто зашел в квартиру, а он там. И я, и он опешили. По моему мнению, это недоработка их оперов, ну позвонили бы сасовским парням, мол, сходите по адресу регистрации, все сразу бы и решилось. Поэтому и в случае с Еленой возможно все, возможно, что она жива.

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