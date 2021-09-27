Мама пропавшей Елены Логуновой попала в больницу, после прихода полицейских.

Маму Елены Логуновой – Наталию Кошелеву – положили в больницу. Это произошло практически сразу после выхода в эфир программы Андрея Малахова «Прямой эфир».

— Из-за того, что на нее оказывалось психологическое давление сотрудниками Железнодорожного ОВД, она сильно перенервничала, ее заставляют пройти полиграф. В итоге ее увезли на «скорой» и она находится в больнице, — рассказывает «КП-Рязань» адвокат Максим Калинин.

— В передаче Малахова указывалось, что ранее она уже лежала в неврологии…

— Нужно уточнить, точно сказать не могу… нет, не в неврологии [сейчас лежит].

Ранее адвокат сообщал «КП-Рязань», что на руле машины мужа пропавшей Елены Логуновой обнаружили человеческую кровь (читать подробнее).

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