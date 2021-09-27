В машине мужа пропавшей Елены Логуновой обнаружили человеческую кровь.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного по факту загадочного исчезновения 26-летней рязанки Елены Логуновой. Прошло более двух месяцев, а ни следователи, ни криминалисты не нашли девушку ни живой, ни мертвой.

— Насколько мне известно, и в квартире, и в машине мужа девушки изъяли образцы крови – в раковине, и на руле машины. Но кому они принадлежат, установить не удается, — говорит адвокат Максим Калинин.

— Может быть, это кровь рыбы, барана?

— Нет-нет-нет, это человеческая кровь. На счет раковины нужно уточнить, но на руле в машине была точно человеческая кровь.

21 сентября стало известно, что уголовное дело об убийстве, возбужденное после исчезновения рязанки Елены Логуновой, передали из следственного управления СК России по Рязанской области в главное следственное управление СК России. Соответствующее поручение сделал руководитель ведомства Александр Бастрыкин после нашумевшего выпуска программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

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