Дело Елены Логуновой передадут в главное следственное управление СК

Уголовное дело об убийстве, возбужденное после исчезновения рязанки Елены Логуновой, передали из Рязанской области в главное следственное управление СК России. Соответствующее поручение сделал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

Одним из обстоятельств, побудивших к такому решению, очевидно, стал выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. К нему в пресс-релизе СК несколько отсылок – о взаимных подозрениях родственников пропавшей матери двоих детей и якобы «недостаточно активно проведенных следственных действиях на первоначальном этапе».

«Глава СК России дал указание проверить в рамках расследования все изложенные доводы, провести полномасштабный комплекс следственных действий, направленных на установление всех без исключения обстоятельств исчезновения девушки и ее местонахождение», - сообщает пресс-служба СК.

Елена Логунова бесследно исчезла 25 июля. Она не попала на записи камер видеонаблюдения.